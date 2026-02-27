Menü Kapat
TGRT Haber
 Hüseyin Bahcivan

Galatasaray Göztepe maçı ertelendi mi, neden? Süper Lig'in 27. haftasında oynanacaktı

Galatasaray ile Göztepe Süper Lig'in 27. haftası kapsamında 18 Mart 2026 tarihinde karşı karşıya gelecekti. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak olan kritik mücadele ertelendi. Taraftarlar tarafından Galatasaray - Göztepe maçı ertelendi mi, neden sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. Göztepe - Galatasaray maçının ne zaman oynanacağı da gündemde yer alıyor.

Galatasaray Göztepe maçı ertelendi mi, neden? Süper Lig'in 27. haftasında oynanacaktı
Haber Merkezi
27.02.2026
27.02.2026
- maçı ertelendi mi, neden sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. Temsilcimiz Galatasaray, UEFA 'nde Juventus'u eleyerek son 16 turuna yükseldi. İlk maçta 5-2 galibiyet alan sarı-kırmızılılar, deplasmanda ise İtalyan devine 3-2 mağlup oldu. İki karşılaşmanın sonucunda ise Galatasaray son 16 biletini almaya hak kazandı. Sarı-kırmızılılar son 16 turunda ise Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından Galatasaray - Göztepe maçı ertelendi mi, neden sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

Galatasaray Göztepe maçı ertelendi mi, neden? Süper Lig'in 27. haftasında oynanacaktı

GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇI ERTELENDİ Mİ, NEDEN?

Türkiye Futbol Federasyonu () tarafından daha önce yapılan açıklamada temsilcilerimizin UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselmeleri durumunda, 27. hafta kapsamında oynayacakları karşılaşmaların erteleneceği açıklanmıştı.

Galatasaray Göztepe maçı ertelendi mi, neden? Süper Lig'in 27. haftasında oynanacaktı

Galatasaray'ın Juventus'u eleyerek son 16 turuna yükselmesinden dolayı Süper Lig'in 27. haftası kapsamında oynayacağı Göztepe maçı ertelendi. Galatasaray'ın yanı sıra UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselen temsilcimiz Samsunspor'un da aynı hafta oynayacağı Çaykur Rizespor maçı da ertelendi.

Galatasaray Göztepe maçı ertelendi mi, neden? Süper Lig'in 27. haftasında oynanacaktı

GÖZTEPE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Göztepe - Galatasaray maçının ne zaman oynanacağı hakkında TFF tarafından bir açıklama yapılmadı. TFF tarafından konuyla ilgili daha önce yapılan açıklama ise şöyle:

"A Milli Takımımızın Mart ayında oynayacağı ve 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılım için kritik öneme sahip olan play-off maçlarımız öncesinde, 20, 21 ve 22 Mart tarihlerinde oynanacak olan Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 27. hafta müsabakalarının tarihleri 17, 18 ve 19 Mart olarak değiştirilmiştir. Avrupa kupalarında mücadele eden takımlarımızın 17, 18 ve 19 Mart tarihlerinde oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselmeleri halinde, bu takımlarımızın 27. haftada oynayacakları lig müsabakaları ileri bir tarihe ertelenecektir. Erteleme maçlarının oynanacağı tarihler daha sonra ilan edilecektir."

