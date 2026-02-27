Galatasaray Göztepe maçı ertelendi mi, neden? Süper Lig'in 27. haftasında oynanacaktı

Galatasaray - Göztepe maçı ertelendi mi, neden sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u eleyerek son 16 turuna yükseldi. İlk maçta 5-2 galibiyet alan sarı-kırmızılılar, deplasmanda ise İtalyan devine 3-2 mağlup oldu. İki karşılaşmanın sonucunda ise Galatasaray son 16 biletini almaya hak kazandı. Sarı-kırmızılılar son 16 turunda ise Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından Galatasaray - Göztepe maçı ertelendi mi, neden sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇI ERTELENDİ Mİ, NEDEN?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından daha önce yapılan açıklamada temsilcilerimizin UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselmeleri durumunda, 27. hafta kapsamında oynayacakları karşılaşmaların erteleneceği açıklanmıştı.

Galatasaray'ın Juventus'u eleyerek son 16 turuna yükselmesinden dolayı Süper Lig'in 27. haftası kapsamında oynayacağı Göztepe maçı ertelendi. Galatasaray'ın yanı sıra UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselen temsilcimiz Samsunspor'un da aynı hafta oynayacağı Çaykur Rizespor maçı da ertelendi.

GÖZTEPE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Göztepe - Galatasaray maçının ne zaman oynanacağı hakkında TFF tarafından bir açıklama yapılmadı. TFF tarafından konuyla ilgili daha önce yapılan açıklama ise şöyle:

"A Milli Takımımızın Mart ayında oynayacağı ve 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılım için kritik öneme sahip olan play-off maçlarımız öncesinde, 20, 21 ve 22 Mart tarihlerinde oynanacak olan Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 27. hafta müsabakalarının tarihleri 17, 18 ve 19 Mart olarak değiştirilmiştir. Avrupa kupalarında mücadele eden takımlarımızın 17, 18 ve 19 Mart tarihlerinde oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselmeleri halinde, bu takımlarımızın 27. haftada oynayacakları lig müsabakaları ileri bir tarihe ertelenecektir. Erteleme maçlarının oynanacağı tarihler daha sonra ilan edilecektir."