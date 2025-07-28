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 | Efe Demir

Galatasaray gözünü kararttı, resmi teklifi yaptı: Donnarumma'dan hemen cevap geldi!

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen Cimbom, Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci arayışlarına son sürat devam ediyor. Manchester City'nin tecrübeli kalecisi Ederson'la görüşmeler gerçekleştiren Sarı-kırmızılılar şimdi de Gianluigi Donnarumma'yı gündemine aldı. İşte detaylar...

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Galatasaray gözünü kararttı, resmi teklifi yaptı: Donnarumma'dan hemen cevap geldi!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 10:10
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 10:10

'de son 3 sezonun şampiyonu , kaleci transferinde hareketli bir sürece girdi.

Galatasaray gözünü kararttı, resmi teklifi yaptı: Donnarumma'dan hemen cevap geldi!

TRANSFERE BOMBA GİBİ GİRDİ

Yaz dönemini Leroy Sane'ye 3 yıllık imza attırarak sansasyonel şekilde açan ve Victor Osimhen için geri sayıma geçen sarı-kırmızılılarda kalenin emanet edileceği isim merak ediliyordu.

Galatasaray gözünü kararttı, resmi teklifi yaptı: Donnarumma'dan hemen cevap geldi!

LİSTE KABARIK

Marc-Andre ter Stegen ve Yann Sommer gibi isimleri listesinde bulunduran Galatasaray'ın gündemine Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu 'den Gianluigi Donnarumma'yı gündemine almıştı.

Galatasaray gözünü kararttı, resmi teklifi yaptı: Donnarumma'dan hemen cevap geldi!

GALATASARAY'DAN "YÜKSEK TEKLİF"

Gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre sarı-kırmızılılar, İtalyan kaleciye kişisel şartlarda yüksek bir teklif sundu.

Galatasaray gözünü kararttı, resmi teklifi yaptı: Donnarumma'dan hemen cevap geldi!

DONARUMMA BEKLEME KARARI ALDI

Haberin devamında dünyaca ünlü kalecinin transfer için bekleme kararı aldığı ve transferin şu an için oldukça güç olduğu kaydedildi.

Galatasaray gözünü kararttı, resmi teklifi yaptı: Donnarumma'dan hemen cevap geldi!

PSG SÖZLEŞME MASASINA OTURMADI

Ayrıca oyuncunun kulübü Paris Saint-Germain'in, deneyimli eldiven ile henüz yeni sözleşme için pazarlık masasına oturmadığı ifade edildi.

Galatasaray gözünü kararttı, resmi teklifi yaptı: Donnarumma'dan hemen cevap geldi!

MANCHESTER CITY İLE YARIŞ HALİNDE

Haberde Premier Lig devi 'nin de tıpkı Galatasaray gibi yakın takipte olduğu ve Donnarumma'nın PSG ile sözleşme yenilememesi halinde oyuncu için harekete geçeceği aktarıldı.

Galatasaray gözünü kararttı, resmi teklifi yaptı: Donnarumma'dan hemen cevap geldi!

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

PSG ile 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki file bekçisi, geçen sezon çıktığı 47 maçta kalesinde 43 gol görmüş ve 17 müsabakada rakiplerine gol izni vermemişti.

Galatasaray gözünü kararttı, resmi teklifi yaptı: Donnarumma'dan hemen cevap geldi!

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#manchester city
#galatasaray
#transfer
#süper lig
#psg
#Gianluigi Donnarumma
#Spor
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