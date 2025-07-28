Galatasaray gözünü kararttı, resmi teklifi yaptı: Donnarumma'dan hemen cevap geldi!

Süper Lig'de son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray, kaleci transferinde hareketli bir sürece girdi.

TRANSFERE BOMBA GİBİ GİRDİ

Yaz transfer dönemini Leroy Sane'ye 3 yıllık imza attırarak sansasyonel şekilde açan ve Victor Osimhen için geri sayıma geçen sarı-kırmızılılarda kalenin emanet edileceği isim merak ediliyordu.

LİSTE KABARIK

Marc-Andre ter Stegen ve Yann Sommer gibi isimleri listesinde bulunduran Galatasaray'ın gündemine Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu PSG'den Gianluigi Donnarumma'yı gündemine almıştı.

GALATASARAY'DAN "YÜKSEK TEKLİF"

Gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre sarı-kırmızılılar, İtalyan kaleciye kişisel şartlarda yüksek bir teklif sundu.

DONARUMMA BEKLEME KARARI ALDI

Haberin devamında dünyaca ünlü kalecinin transfer için bekleme kararı aldığı ve transferin şu an için oldukça güç olduğu kaydedildi.

PSG SÖZLEŞME MASASINA OTURMADI

Ayrıca oyuncunun kulübü Paris Saint-Germain'in, deneyimli eldiven ile henüz yeni sözleşme için pazarlık masasına oturmadığı ifade edildi.

MANCHESTER CITY İLE YARIŞ HALİNDE

Haberde Premier Lig devi Manchester City'nin de tıpkı Galatasaray gibi yakın takipte olduğu ve Donnarumma'nın PSG ile sözleşme yenilememesi halinde oyuncu için harekete geçeceği aktarıldı.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

PSG ile 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki file bekçisi, geçen sezon çıktığı 47 maçta kalesinde 43 gol görmüş ve 17 müsabakada rakiplerine gol izni vermemişti.