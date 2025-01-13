Galatasaray, Hatayspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı!

13 Ocak 2025 18:37 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 18:39

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. hafta maçında Akdeniz takımı Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk​ yönetiminde yapılan antrenman​, dinamik ısınmayla başladı. İdman, 8'e 2 pas organizasyonun ardından koşu ve topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Sarı-kırmızılı ekip, 15 Ocak Çarşamba günü yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.