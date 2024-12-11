Galatasaray için eksiklerle dolu zorlu hafta! Önce Malmö sonra Trabzonspor

11 Aralık 2024 10:26 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 10:52

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Malmö ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, Malmö karşısına bu sezonki en başarılı futbolcuları Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi olmadan çıkacak. Malmö'nün ardından Galatasaray, Süper Lig'de Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

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Galatasaray​, UEFA Avrupa Ligi​'nin 6. haftasında yarın İsveç​ ekibi Malmö'ye konuk olacak. Galatasaray ile Malmö, UEFA organizasyonlarında bugüne kadar hiç rakip olmazken sarı-kırmızılılar, İsveç takımlarıyla 9. kez karşı karşıya gelecek. Cimbom bu süreçte Östersund, Helsingborg, Göteborg, AIK ve Elfsborg ile oynadığı maçlardan 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

Ligde sarı-kırmızılılar, 3 galibiyet ve 2 beraberlikle 4. sırada bulunuyor. Malmö ise 1 galibiyet ve 4 mağlubiyetle topladığı 3 puanla 30. sırada yer alıyor.

GALATASARAY'IN AVRUPA'DA 324'ÜNCÜ RANDEVUSU

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne dek 323 maçta mücadele etti. Bu karşılaşmalarda Cimbom, 116 kez galip gelirken, 121 maçta mağlup oldu. 86 müsabakada eşitlik bozulmadı. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılı ekip, 442 gol atarken kalesinde 485 gol gördü.

Galatasaray, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi formatlarında toplamda 99 maça çıktı. Bu maçlarda 40 galibiyet, 33 beraberlik ve 26 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, 159 kez gol sevinci yaşarken, 128 golü kalesinde engelleyemedi.

OKAN BURUK​'UN AVRUPA KARNESİ İYİ

Okan Buruk, Galatasaray teknik direktörlüğünde Avrupa kupalarında 21 maça çıktı. Buruk, Şampiyonlar Ligi grup ve eleme aşamalarında 14, Avrupa Ligi'nde ise 7 maç oynadı. Bu karşılaşmalardan 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyetle ayrıldı.

GALATASARAY'DA ÇOK EKSİK VAR

Sarı-kırmızılılarda UEFA listesinde olmadığı için Macar futbolcu Roland Sallai kadroda yer alamazken Mauro Icardi, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Ismail Jakobs ve Yusuf Demir ise sakatlıklarından dolayı kadroda bulunmayacak. Abdülkerim Bardakcı'nın ise kamp kadrosunda yer alması bekleniyor. Galatasaray, Malmö'nün ardından Süper Lig'de Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.