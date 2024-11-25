Galatasaray için Mohamed Salah iddiası!

25 Kasım 2024 22:47 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 23:01

Premier Lig devi Liverpool'da forma giyen Mısırlı forvet Mohamed Salah sözleşmesinin sonuna gelmesine rağmen kulübü tarafından hala bir görüşme yapılmadı. Salah'ın, "Aralık ayına geldik sayılır ancak bana Liverpool'dan bir teklif gelmedi. Ayrılma ihtimalim, kalma ihtimalimden daha yüksek gibi duruyor." açıklamalarından sonra Galatasaray'ın bu transferde devreye girildiği iddia edildi.