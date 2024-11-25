Galatasaray için Mohamed Salah iddiası!
Premier Lig devi Liverpool'da forma giyen Mısırlı forvet Mohamed Salah sözleşmesinin sonuna gelmesine rağmen kulübü tarafından hala bir görüşme yapılmadı. Salah'ın, "Aralık ayına geldik sayılır ancak bana Liverpool'dan bir teklif gelmedi. Ayrılma ihtimalim, kalma ihtimalimden daha yüksek gibi duruyor." açıklamalarından sonra Galatasaray'ın bu transferde devreye girildiği iddia edildi.
Premier Lig devi Liverpool'un son zamanlardaki en etkili ismi olan Mohamed Salah'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Mısırlı futbolcu sosyal medya hesabından bugün yaptığı açıklamada İngiliz devinden henüz teklif almadığını belirterek Liverpool'a sitemde bulunmuştu.
Mısırlı yıldız, kulüpten yeni sözleşme teklifi almadığını söyledi. Salah, "Aralık ayına geldik sayılır ancak bana Liverpool'dan bir teklif gelmedi. Ayrılma ihtimalim, kalma ihtimalimden daha yüksek gibi duruyor." ifadelerini kullandı.
GALATASARAY DEVREDE
Ünlü gazeteci Serdar Ali Çelikler, "Galatasaray, Mohamed Salah'ı kadrosuna katmayı ciddi anlamda düşünüyor. Zor transfer ama düşünülüyor." ifadelerini kullandı. Osimhen'in de kadroya katılma ihtimalini geçtiğimiz günlerde masaya yatıran Serdar Ali Çelikler, sarı-kırmızılıların Osimhen'in bonservisi için kaynak bulmaya çok yaklaştığını dile getirmişti.
SALAH'IN LİVERPOOL KARNESİ
Mısırlı golcü futbolcu Mohamed Salah, Liverpool forması altında çıktığı 367 maçta 223 gol atarken 97 asist üretti.