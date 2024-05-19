Galatasaray ile Fenerbahçe derbisinin VAR'ı belli oldu
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
19 May 2024 12:10 - Güncelleme : 19 May 2024 12:25
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında bugün Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Fabio Maresca oldu.
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında bugün Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaşacak. Dev derbinin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Fabio Maresca oldu.
Zorlu mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Süleyman Özay yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Direnç Tonusluoğlu olacak.
AVAR BELLİ OLDU
Mücadelede VAR koltuğunda İtalya Futbol Federasyonu'ndan Fabio Maresca oturacak. AVAR'da da Atilla Karaoğlan, Deniz Caner Özaral ve Koray Gençerler görev yapacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı