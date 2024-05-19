Galatasaray ile Fenerbahçe derbisinin VAR'ı belli oldu

19 May 2024 12:10 - Güncelleme : 19 May 2024 12:25

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında bugün Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaşacak. Dev derbinin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Fabio Maresca oldu.

Zorlu mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Süleyman Özay yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Direnç Tonusluoğlu olacak.

AVAR BELLİ OLDU

Mücadelede VAR koltuğunda İtalya Futbol Federasyonu'ndan Fabio Maresca oturacak. AVAR'da da Atilla Karaoğlan, Deniz Caner Özaral ve Koray Gençerler görev yapacak.