Galatasaray ilk transferini yaptı! İmzalar atıldı

30 Aralık 2024 17:38 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 17:49

Süper Lig ve Avrupa'da yoluna dolu dizgin devam eden Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılı yönetim bu kapsamda ilk transferini gerçekleştirdi. Genç orta saha oyuncusuyla sözleşme imzalandı.

Süper Lig'de üst üste 3. şampiyonluk ve 5. yıldızı hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. A takıma yıldız transferi yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, bunun yanı sıra yatırım transferlerine de yoğun mesai harcıyor.

ORTA SAHAYA GELECEK VADEDEN TRANSFER

Bu kapsamda Galatasaray'ın gündemindeki isimlerden biri de Manisa FK forması giyen 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Arık'tı.

KEREM ARIK GALATASARAY'DA

Ajansspor'un haberine göre Galatasaray, Kerem Arık'ı kadrosuna kattı ve imzalar atıldı. Radyospor'da konuşan yorumcusu Ali Bozkurt ise imzanın atıldığını bildirip şöyle konuştu:

"Alt ligden alınması gereken oyuncuyu Galatasaray kapmış. Oynadığı her maçta farkını gösteriyordu. Milli Takım alt yaş kategorilerinde de kendini ön plana çıkarıyordu. Ben Süper Lig'de Anadolu ekipleri görür diye düşünüyordum fakat Galatasaray direkt imzayı attırmış."

Bu sezon Trendyol 1. Lig'de 3 maça çıkan 17 yaşındaki Kerem Arık, milli takımın alt yaş kategorilerinde de forma giyiyor.