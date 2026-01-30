Menü Kapat
TGRT Haber
Galatasaray Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, nerede? Şampiyonlar Ligi play-off maç tarihleri

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacağı belli oldu. Devler Ligi'nde çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan play-off turunun eşleşmeleri belli oldu. Bugün gerçekleştirilen kura çekimlerinde temsilcimiz Galatasaray, milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın forma giydiği İtalya devi Juventus ile eşleşti. İki takım arasında oynanacak olan mücadelelerin sonucunda son 16 turu bileti sahibini bulacak. Taraftarlar tarafından Galatasaray - Juventus play-off maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacağı araştırılmaya başlandı.

30.01.2026
30.01.2026
30.01.2026

Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonu olan 'nde lig etabı sona erdi. Lig etabının sona ermesiyle birlikte 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan temsilcimiz , turuna yükselmeye hak kazandı. Bugün İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA genel merkezinde ise Devler Ligi'nin play-off turunun kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekiminde çıkan sonuca göre temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi oldu. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Galatasaray - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacağı merak ediliyor.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off etabı kapsamında oynanacak olan Galatasaray - Juventus maçı 17-18 Şubat 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. UEFA tarafından henüz karşılaşmaların net tarihleri ve saatleri açıklanmadı. İlerleyen günlerde Galatasaray - Juventus maçının net tarihinin ve saatinin belli olması bekleniyor. Şampiyonlar Ligi'nin play-off turu çift maç eleme usulüne göre oynanacak. Rövanş maçı ise 24-25 Şubat tarihlerinde oynanacak.

GALATASARAY - JUVENTUS MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray - Juventus arasında oynanacak olan ilk maç 17-18 Şuıbat 2026 tarihlerinde RAMS Park'ta gerçekleştirilecek. İkinci mücadeleye ise temsilcimiz Galatasaray deplasmanda çıkacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMLERİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının sona ermesinin ardından oynancak olan turların tarihleri şöyle:

Play-off turu: 17-18 Şubat - 24-25 Şubat

Son 16 Turu: 10-11 Mart - 17-18 Mart

Çeyrek Final: 7-8 Nisan - 14-15 Nisan

Yarı Final: 28-29 Nisan - 5-6 Mayıs

Final: 30 Mayıs Puskaş Arena, Romanya/Budapeşte

