Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Galatasaray-Juventus | ŞAMPİYONLAR LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

Galatasaray ve Juventus, Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda sahaya çıkıyor. Temsilcimiz Galatasaray'ın RAMS Park'taki dev mücadelesine dair tüm detaylar ve canlı maç anlatımı haberimizde.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray-Juventus | ŞAMPİYONLAR LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
17.02.2026
saat ikonu 00:14
|
GÜNCELLEME:
17.02.2026
saat ikonu 00:35

Şampiyonlar Ligi akşamında Galatasaray, İtalya devi Juventus'u ağırlıyor. Hakem Danny Makkelie'nin düdük çalacağı zorlu müsabaka, bu akşam saat 20.45 itibarıyla başlayacak ve temsilcimiz için çeyrek final yolunda önemli bir adım anlamına gelecek.

Galatasaray-Juventus | ŞAMPİYONLAR LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

0:00 167
Galatasaray-Juventus | ŞAMPİYONLAR LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

GALATASARAY-JUVENTUS MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış, Yunus, Noa Lang, Osimhen.

https://x.com/GalatasaraySK/status/2023502672024727799?s=20

Juventus: Gregorio, Bremer, Kelly, Kalulu, Cambiaso, Locatelli, Miretti, McKennie, Conceiçao, Kenan Yıldız, Openda.

https://x.com/juventusfc/status/2023457970332303603?s=20

JUVENTUS'UN GALATASARAY KARŞISINDAKİ EN BÜYÜK KOZU KENAN YILDIZ

Galatasaray deplasmanına pek çok golcüsünden yoksun olarak gelen Juventus, RAMS Park'taki tüm hücum planını Kenan Yıldız üzerinden tasarlayacak.

Galatasaray-Juventus | ŞAMPİYONLAR LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

GALATASARAY VE JUVENTUS ARASINDAKİ 7. DÜELLO

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda karşı karşıya gelmeye hazırlanan Galatasaray ile Juventus, 7. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 2 karşılaşmayı sarı kırmızılılar kazanırken, 1 mücadeleyi de siyah beyazlılar üstün tamamladı! Ayrıca iki takım arasında oynanan 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray-Juventus | ŞAMPİYONLAR LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

GALATASARAY-JUVENTUS MAÇINDA EN UCUZ BİLET 2000 TL OLDU

Premium: 42.500 TL
Delux: 40.000 TL
Lux: 38.000 TL
Classic: 35.000 TL
Kategori 1: 26.000 TL
Kategori 2: 24.000 TL
Kategori 3: 22.000 TL
Kategori 4: 20.000 TL
Kategori 5: 18.000 TL
Kategori 6: 16.000 TL
Kategori 7: 15.000 TL
Kategori 8: 10.000 TL
Kategori 9: 8.000 TL
Kategori 10: 2.250 TL
Kategori 11: 2.000 TL
Misafir: 2.000 TL

https://x.com/GalatasaraySK/status/2023381855018398014?s=20

GALATASARAY-JUVENTUS MÜCADELESİ ÖNCESİNDE YAPAY ZEKÂ TAHMİNİ

Opta verileriyle hazırlanan simülasyona göre Juventus, yüzde 44'lük galibiyet ihtimaliyle maçın favorisi konumunda gösterildi. Diğer taraftaysa temsilcimiz Galatasaray'a, kazanma şansı olarak yüzde 29.9'luk bir oran verildi.

Galatasaray-Juventus | ŞAMPİYONLAR LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

OKAN BURUK GALATASARAY ADINA HEDEFİ GALİBİYET OLARAK BELİRLEMİŞTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Juventus maçının basın toplantısında net konuşmuş ve kazanmak istediklerini dile getirmişti.

Galatasaray-Juventus | ŞAMPİYONLAR LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI
Galatasaray-Juventus | ŞAMPİYONLAR LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY VE JUVENTUS'UN KADRO DEĞERLERİ ARASINDA NE KADAR FARK VAR?
İtalya devi; temsilcimize kıyasla, yaklaşık 223 milyon Euro daha fazla yatırım yapmış durumda.
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.