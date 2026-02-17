Galatasaray-Juventus | ŞAMPİYONLAR LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

Şampiyonlar Ligi akşamında Galatasaray, İtalya devi Juventus'u ağırlıyor. Hakem Danny Makkelie'nin düdük çalacağı zorlu müsabaka, bu akşam saat 20.45 itibarıyla başlayacak ve temsilcimiz için çeyrek final yolunda önemli bir adım anlamına gelecek.

GALATASARAY-JUVENTUS MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış, Yunus, Noa Lang, Osimhen.

Juventus: Gregorio, Bremer, Kelly, Kalulu, Cambiaso, Locatelli, Miretti, McKennie, Conceiçao, Kenan Yıldız, Openda.

JUVENTUS'UN GALATASARAY KARŞISINDAKİ EN BÜYÜK KOZU KENAN YILDIZ

Galatasaray deplasmanına pek çok golcüsünden yoksun olarak gelen Juventus, RAMS Park'taki tüm hücum planını Kenan Yıldız üzerinden tasarlayacak.

GALATASARAY VE JUVENTUS ARASINDAKİ 7. DÜELLO

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda karşı karşıya gelmeye hazırlanan Galatasaray ile Juventus, 7. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 2 karşılaşmayı sarı kırmızılılar kazanırken, 1 mücadeleyi de siyah beyazlılar üstün tamamladı! Ayrıca iki takım arasında oynanan 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

GALATASARAY-JUVENTUS MAÇINDA EN UCUZ BİLET 2000 TL OLDU

Premium: 42.500 TL

Delux: 40.000 TL

Lux: 38.000 TL

Classic: 35.000 TL

Kategori 1: 26.000 TL

Kategori 2: 24.000 TL

Kategori 3: 22.000 TL

Kategori 4: 20.000 TL

Kategori 5: 18.000 TL

Kategori 6: 16.000 TL

Kategori 7: 15.000 TL

Kategori 8: 10.000 TL

Kategori 9: 8.000 TL

Kategori 10: 2.250 TL

Kategori 11: 2.000 TL

Misafir: 2.000 TL

GALATASARAY-JUVENTUS MÜCADELESİ ÖNCESİNDE YAPAY ZEKÂ TAHMİNİ

Opta verileriyle hazırlanan simülasyona göre Juventus, yüzde 44'lük galibiyet ihtimaliyle maçın favorisi konumunda gösterildi. Diğer taraftaysa temsilcimiz Galatasaray'a, kazanma şansı olarak yüzde 29.9'luk bir oran verildi.

OKAN BURUK GALATASARAY ADINA HEDEFİ GALİBİYET OLARAK BELİRLEMİŞTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Juventus maçının basın toplantısında net konuşmuş ve kazanmak istediklerini dile getirmişti.