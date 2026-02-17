Galatasaray-Juventus | ŞAMPİYONLAR LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

Kategoriler
Şampiyonlar Ligi akşamında Galatasaray, İtalya devi Juventus'u ağırlıyor. Hakem Danny Makkelie'nin düdük çalacağı zorlu müsabaka, bu akşam saat 20.45 itibarıyla başlayacak ve temsilcimiz için çeyrek final yolunda önemli bir adım anlamına gelecek.
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış, Yunus, Noa Lang, Osimhen.
Juventus: Gregorio, Bremer, Kelly, Kalulu, Cambiaso, Locatelli, Miretti, McKennie, Conceiçao, Kenan Yıldız, Openda.
Galatasaray deplasmanına pek çok golcüsünden yoksun olarak gelen Juventus, RAMS Park'taki tüm hücum planını Kenan Yıldız üzerinden tasarlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda karşı karşıya gelmeye hazırlanan Galatasaray ile Juventus, 7. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 2 karşılaşmayı sarı kırmızılılar kazanırken, 1 mücadeleyi de siyah beyazlılar üstün tamamladı! Ayrıca iki takım arasında oynanan 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
Premium: 42.500 TL
Delux: 40.000 TL
Lux: 38.000 TL
Classic: 35.000 TL
Kategori 1: 26.000 TL
Kategori 2: 24.000 TL
Kategori 3: 22.000 TL
Kategori 4: 20.000 TL
Kategori 5: 18.000 TL
Kategori 6: 16.000 TL
Kategori 7: 15.000 TL
Kategori 8: 10.000 TL
Kategori 9: 8.000 TL
Kategori 10: 2.250 TL
Kategori 11: 2.000 TL
Misafir: 2.000 TL
Opta verileriyle hazırlanan simülasyona göre Juventus, yüzde 44'lük galibiyet ihtimaliyle maçın favorisi konumunda gösterildi. Diğer taraftaysa temsilcimiz Galatasaray'a, kazanma şansı olarak yüzde 29.9'luk bir oran verildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Juventus maçının basın toplantısında net konuşmuş ve kazanmak istediklerini dile getirmişti.