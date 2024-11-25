Galatasaray, Kaan Ayhan'ın sakatlık durumunu paylaştı!

25 Kasım 2024 18:48 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 18:54

Trendyol Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, Kaan Ayhan'ın sakatlık durumu hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Galatasaray​, savunma futbolcusu Kaan Ayhan​'ın sağ üst arka adale grubunda 2. derece zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı. Kaan'ın 3-4 hafta takımdan uzak kalması bekleniyor.

Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trendyol Süper Lig’in 13. haftasındaki Sipay Bodrumspor karşılaşmasında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz Kaan Ayhan’ın tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.