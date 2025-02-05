Galatasaray kafilesi Bolu şehrine geldi!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
05 Şubat 2025 19:56 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 20:07
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ikinci haftasında yarın deplasmanda Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor ile karşılaşacak Galatasaray, kente geldi.
Galatasaray kafilesini taşıyan otobüs, sarı kırmızılı ekibin konaklayacağı Bolu Dağı mevkisindeki otele geldi.
Otobüsten inen teknik direktör Okan Buruk, kendisini bekleyen taraftarlarla fotoğraf çektirdi, forma imzaladı. Futbolcular da taraftarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Bolu Atatürk Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak maçı hakem Yiğit Arslan yönetecek.
Kaynak: tgrthaber.com