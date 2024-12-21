Galatasaray kafilesi Kayseri'ye ulaştı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
21 Aralık 2024 21:52 - Güncelleme : 21 Aralık 2024 21:57
Trendyol Süper Lig'in 17. hafta maçında yarın Kayserispor'a konuk olacak lider Galatasaray, Kayseri şehrine geldi.
Sarı-kırmızılı kafileyi, Kayseri Havalimanı çıkışında taraftarlar tezahüratlarla karşıladı. Takım, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.
Kayserispor ile Galatasaray arasında yarın RHG EnerTürk Enerji Stadı'nda oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak.
Öte yandan Galatasaray'ın konaklayacağı otelde düzenlenen düğün töreninden çıkan gelin ve damat, otel önündeki taraftarlara üçlü çektirdi.
Kaynak: tgrthaber.com