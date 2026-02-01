Galatasaray Kayserispor maç sonucu kaç kaç? Faklı kazandı

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray ile Kayserispor karşı karşıya geldi.

Rams Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray 4-0'lık skorla kazandı.

Sarı-kırmızılılar, 7. dakikada Opoku'nun kendi kalesine attığı golle üstünlüğü ele aldı.

Victor Osimhen, 26. dakikada penaltı atışını gole çevirerek farkı 2'ye çıkardı.

Dakikalar 60'ı gösterdiğinde sahneye Gabriel Sara çıktı ve skoru 3-0'a taşıdı. Asisti ise Victor Osimhen yaptı.

Karşılaşmanın son sözünü ise 90+4. dakikada penaltıdan Mauro Icardi söyledi.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 49 yaparak liderliğini sürdürmüş oldu. Kayserispor ise 15 puanda kaldı.