Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray, maçın hazırlıklarına bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanla start verdi.

Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idman, dinamik ısınma çalışmalarıyla başladı. Ardından futbolcular, üç grup halinde 8'e 2 pas organizasyonları gerçekleştirdi. Antrenmanın ilerleyen bölümünde topa sahip olma üzerine yoğunlaşıldı ve çalışmalar çift kale maçla sona erdi. Sarı-kırmızılı ekip, Kayserispor karşılaşması öncesindeki son çalışmasını yarın saat 17.00'de yaparak hazırlıklarını tamamlayacak.