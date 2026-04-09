Galatasaray Kocaelispor maç bileti kaç lira ne zaman satışa çıkacak?

Galatasaray, Süper Lig’in 29. haftasında sahasında Kocaelispor’u konuk ediyor. Hafta içinde oynanan erteleme karşılaşmasında Göztepe deplasmanından üç puanla ayrılan Cimbom, iç sahada taraftar desteğini de arkasına alarak 6’da 6 yapmayı hedefliyor. Kritik mücadele öncesinde Galatasaray–Kocaelispor maçının bilet fiyatları merak konusu oldu. Peki, Galatasaray–Kocaelispor karşılaşmasının biletleri ne zaman satışa sunulacak?

GİRİŞ:
09.04.2026
saat ikonu 20:40
GÜNCELLEME:
09.04.2026
saat ikonu 20:55

Galatasaray, Kocaelispor maçına ilişkin bilet araştırmaları gündemdeki yerini koruyor. Trendyol Süper Lig’in ilk devresinde iki ekip arasında oynanan karşılaşmada Galatasaray, 19 maçlık yenilmezlik serisini yitirerek sahadan 1-0 mağlup ayrılmıştı. Bu kez puan kaybı yaşamak istemeyen sarı-kırmızılı ekip, sahasında 3 puanı hanesine yazdırmayı amaçlıyor.

GALATASARAY KOCAELİSPOR MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Galatasaray Kocaelispor karşılaşmasının biletleri henüz satışa çıkarılmadı. Önemli mücadelenin biletlerinin 10 Nisan tarihinde satışa sunulması öngörülüyor.

Galatasaray - Kocaelispor maçının bilet ücretleri ise henüz açıklanmadı. Ancak Cimbom’un son olarak sahasında Başakşehir ile oynadığı maçın bilet fiyatları şu şekilde belirlenmişti:

  • Premium: 15.000 TL
  • Delux: 14.000 TL
  • Lux: 13.000 TL
  • Classic: 12.000 TL
  • Kategori 1: 9.000 TL
  • Kategori 2: 8.000 TL
  • Kategori 3: 7.000 TL
  • Kategori 4: 6.000 TL
  • Kategori 5: 5.000 TL
  • Kategori 6: 4.500 TL
  • Kategori 7: 4.000 TL
  • Kategori 8: 3.000 TL
  • Kategori 9: 2.500 TL
  • Kategori 10: 1.250 TL
  • Kategori 11: 1.000 TL
  • Misafir: 1.000 TL
GALATASARAY KOCAELİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Ali Sami Yen Kompleksi Rams Park’ta oynanacak Galatasaray - Kocaelispor mücadelesi, 12 Nisan 2026 Pazar günü saat 20.00’de başlayacak.

Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

