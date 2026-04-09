Galatasaray Kocaelispor maç bileti kaç lira ne zaman satışa çıkacak?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Galatasaray, Kocaelispor maçına ilişkin bilet araştırmaları gündemdeki yerini koruyor. Trendyol Süper Lig’in ilk devresinde iki ekip arasında oynanan karşılaşmada Galatasaray, 19 maçlık yenilmezlik serisini yitirerek sahadan 1-0 mağlup ayrılmıştı. Bu kez puan kaybı yaşamak istemeyen sarı-kırmızılı ekip, sahasında 3 puanı hanesine yazdırmayı amaçlıyor.
Galatasaray Kocaelispor karşılaşmasının biletleri henüz satışa çıkarılmadı. Önemli mücadelenin biletlerinin 10 Nisan tarihinde satışa sunulması öngörülüyor.
Galatasaray - Kocaelispor maçının bilet ücretleri ise henüz açıklanmadı. Ancak Cimbom’un son olarak sahasında Başakşehir ile oynadığı maçın bilet fiyatları şu şekilde belirlenmişti:
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta oynanacak Galatasaray - Kocaelispor mücadelesi, 12 Nisan 2026 Pazar günü saat 20.00’de başlayacak.
Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.