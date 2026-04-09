Galatasaray Kocaelispor maç bileti kaç lira ne zaman satışa çıkacak?

Galatasaray, Kocaelispor maçına ilişkin bilet araştırmaları gündemdeki yerini koruyor. Trendyol Süper Lig’in ilk devresinde iki ekip arasında oynanan karşılaşmada Galatasaray, 19 maçlık yenilmezlik serisini yitirerek sahadan 1-0 mağlup ayrılmıştı. Bu kez puan kaybı yaşamak istemeyen sarı-kırmızılı ekip, sahasında 3 puanı hanesine yazdırmayı amaçlıyor.

GALATASARAY KOCAELİSPOR MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Galatasaray Kocaelispor karşılaşmasının biletleri henüz satışa çıkarılmadı. Önemli mücadelenin biletlerinin 10 Nisan tarihinde satışa sunulması öngörülüyor.

Galatasaray - Kocaelispor maçının bilet ücretleri ise henüz açıklanmadı. Ancak Cimbom’un son olarak sahasında Başakşehir ile oynadığı maçın bilet fiyatları şu şekilde belirlenmişti:

Premium: 15.000 TL

Delux: 14.000 TL

Lux: 13.000 TL

Classic: 12.000 TL

Kategori 1: 9.000 TL

Kategori 2: 8.000 TL

Kategori 3: 7.000 TL

Kategori 4: 6.000 TL

Kategori 5: 5.000 TL

Kategori 6: 4.500 TL

Kategori 7: 4.000 TL

Kategori 8: 3.000 TL

Kategori 9: 2.500 TL

Kategori 10: 1.250 TL

Kategori 11: 1.000 TL

Misafir: 1.000 TL

GALATASARAY KOCAELİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta oynanacak Galatasaray - Kocaelispor mücadelesi, 12 Nisan 2026 Pazar günü saat 20.00’de başlayacak.

Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.