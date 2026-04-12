Galatasaray Kocaelispor maçı saat kaçta? Osimhen oynayacak mı işte ilk 11’ler

Süper Lig’in 2025-2026 sezonunda şampiyonluk mücadelesi tüm temposuyla sürerken, 29. haftanın en önemli karşılaşmalarından birinde lider Galatasaray SK sahasında ligin güçlü ekiplerinden Kocaelispor’u konuk ediyor. Zirve yarışında puan kaybı yaşamak istemeyen sarı-kırmızılılarla üst sıraları zorlayan yeşil-siyahlıların karşılaşacağı bu kritik mücadele büyük ilgi görüyor. Galatasaray ile Kocaelispor, bugün Süper Lig’de 42. kez rakip olacak. Galatasaray’da Victor Osimhen’in Kocaelispor karşısında forma giyip giymeyeceği de merak konusu.

GİRİŞ:
12.04.2026
17:12
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında kendi sahasında Kocaelispor’u ağırlıyor. Ligin ilk devresinde 1-0 mağlup olduğu rakibinden rövanşı almak isteyen sarı-kırmızılı ekip hata yapmayı istemiyor. Süper Lig’de geride kalan 28 maçta 21 galibiyet elde eden Galatasaray, ayrıca 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Topladığı 67 puanla en yakın takipçileri Fenerbahçe SK ve Trabzonspor’un dört puan önünde liderlik koltuğunda bulunuyor. Kocaelispor ise 29. haftaya 8. basamakta başladı. Galatasaray - Kocaelispor maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

GALATASARAY KOCAELİSPOR SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında oynanacak Galatasaray - Kocaelispor karşılaşması 12 Nisan 2026 Pazar günü yapılacak. Dev randevunun başlama saati 20.00 olarak duyuruldu. Mücadele, Ali Sami Yen Kompleksi RAMS Park’ta gerçekleştirilecek. Galatasaray - Kocaelispor maçı, Süper Lig’in resmi yayıncısı beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayımlanacak. Galatasaray’ın eski kaptanlarından Selçuk İnan’ın teknik direktörlüğünü üstlendiği Kocaeli temsilcisi de başarılı bir sezon geçiriyor. Uzun bir aranın ardından Süper Lig’e yükselen yeşil-siyahlılar, 28 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 yenilgi alarak 34 puan topladı. Kocaelispor, 29. haftaya 8. sırada giriş yaptı.

OSİMHEN KOCAELİSPOR MAÇINDA VAR MI?

Galatasaray’da Nijeryalı golcü Victor Osimhen, Kocaelispor karşılaşmasında görev yapamayacak. UEFA Champions League’de Liverpool FC ile oynanan maçta kolu kırılan ve operasyon geçiren Osimhen’in tedavi süreci sürüyor. Yıldız santrfor, bugünkü mücadelede de sahada olmayacak. Trabzonspor maçının sonunda ikinci sarı karttan kırmızı kart gören ve cezasını Göztepe ile oynanan erteleme karşılaşmasında tamamlayan Abdülkerim Bardakcı ise formasına yeniden kavuşacak. Öte yandan iç yan bağında zorlanma belirlenen Günay Güvenç ile dizinde ödem ve kanama tespit edilen Yaser Asprilla bugün kadroda yer alamayacak.

Galatasaray’ın muhtemel 11’i şöyle: UĞURCAN, SINGO, DAVINSON, ABDÜLKERİM, JAKOBS, TORREIRA, SARA, İLKAY, SANE, NOA LANG, BARIŞ

