Galatasaray kombine bilet yenileme nasıl yapılır fiyatları ne kadar?

Galatasaray, 2026-2027 futbol sezonuna yönelik kombine bilet yenileme dönemini resmen duyurdu. 13 Mart 2026 Cuma günü saat 16.00’da başlayacak yenileme süreci, Passo uygulaması, www.passo.com.tr ve Rams Park Kombine Ofisi aracılığıyla 27 Mart 2026 saat 17.00’ye kadar devam edecek. Taraftarlar, 2024-2025 sezonundan devreden karşılaşmalar ile 2025-2026 sezonundaki yeniden satış puanlarını, 2026-2027 sezonu kombine yenilemesinde indirim olarak değerlendirebilecek. Ayrıca, 2025-2026 sezonunun kalan müsabakalarını kulübe devreden taraftarlar, 2027-2028 sezonu kombine yenilemelerinde ilave indirim hakkı elde edecek.

GALATASARAY KOMBİNE YENİLEME NASIL YAPILIR?

2026-2027 sezonu kombine yenileme işlemleri, 13-27 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacaktır. Bu zaman aralığında yalnızca 2025-2026 sezonu kombine sahipleri yenileme hakkından yararlanabilecektir. 14 Mart Cumartesi günü Rams Park Kombine Ofisi, Başakşehir karşılaşması nedeniyle 09.00 – 12.00 saatleri arasında hizmet verecek; Ramazan Bayramı sebebiyle ise 20-21-22 Mart tarihlerinde kapalı olacaktır. Mevcut kombine sahipleri, yeniledikleri koltuklarını sezonluk olarak üçüncü kişilere devredemez. Ancak sezon boyunca üç farklı T.C. kimlik numarasına sahip kişiye maçlık transfer gerçekleştirebilirler.

GALATASARAY KOMBİNE BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Galatasaray taraftarları için 2026-2027 sezonu kombine yenileme süreci yoğun bir heyecanla başlıyor. Hâlihazırdaki kombine sahipleri, 13 Mart 2026 Cuma günü saat 16.00’dan itibaren Passo uygulaması, www.passo.com.tr ve Rams Park Kombine Ofisi üzerinden yenileme işlemlerini yapabilecek. Yenileme dönemi 27 Mart 2026 saat 17.00’ye kadar sürecek. Kombine yenilemelerinde, GSPara kredi kartına özel faizsiz 3 taksit seçeneği sunulurken, diğer kredi kartlarına ise vade farkı uygulanarak 12 taksite kadar ödeme kolaylığı sağlanıyor.

1. kategori: 215 bin TL

2. kategori:165 bin TL

3. kategori: 135 bin TL

4. kategori: 110 bin TL

5. kategori: 95 bin TL

6. kategori: 72 bin TL

7. kategori: 64 bin TL

8. kategori: 31.5 bin TL

9. kategori: 28 bin TL