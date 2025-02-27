Galatasaray - Konyaspor | CANLI SKOR

İstanbul
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun üçüncü maçında Konyaspor ile karşılaşacak. Mücadele 19.00'da başlayacak. Karşılaşmanın detayları tgrthaber.com'da...
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun üçüncü maçında Galatasaray, sahasında Konyaspor'u ağırlayacak. RAMS Park'taki saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.
Galatasaray: Galatasaray: Günay, Kaan, Metehan, Cuesta, Jelert, Berkan, Kerem, Mertens, Yunus, Yusuf, Ahmed Kutucu.
Konyaspor: Deniz, Nikola, Bazoer, Calusic, Yasir, Boateng, Morten, Tunahan, Aleksic, Melih Bostan, Umut