Galatasaray - Konyaspor maçı canlı anlatım

25 Ocak 2025 18:12 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 18:16

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Mücadelenin detayları tgrthaber.com'da...

Kayserispor Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırdı!

Kayserispor Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırdı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Konyaspor'u konuk edecek. Karşılaşma Rams Park'ta oynanacak.

11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Sallai, Osimhen.

Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Adil Demirbağ, Bazoer, Guilherme, Jevtovic, Oğulcan Ülgün, Melih İbrahimoğlu, Ndao, Yusuf Erdoğan, Kramer.

HAKEM KADROSU

Galatasaray ile Konyaspor arasındaki karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Samet Çiçek üstlenecek. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak Batuhan Kolak görev alacak.

MHK, Galatasaray - Konyaspor maçının VAR hakemini atadı. Müsabakada Polonya Futbol Federasyonu'ndan Pawel Raczkowski, VAR olarak görev alacak.