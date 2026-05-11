Galatasaray’da şampiyonluk coşkusu sürerken sarı-kırmızılı taraftarların gözü kutlama programına çevrildi. Başkan Dursun Özbek’in yaptığı açıklamaların ardından kupa töreninin tarihi ve organizasyon detayları gündemin ilk sıralarında yer aldı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Galatasaray kupayı ne zaman kaldıracak? Şampiyonluk kutlaması için hazırlıklar başladı Galatasaray, 2025-2026 sezonunda şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından kutlama programını ve kupa töreni detaylarını belirledi. Galatasaray kupayı ne zaman kaldıracak 2026? Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. GS kupayı ne zaman kaldıracak? Kupa töreninin çarşamba veya perşembe günü statta gerçekleştirileceği belirtildi. GS kupa töreni ne zaman 2026? TFF'nin 13 Mayıs Çarşamba gününe onay verdiği yönündeki bilgiler sonrası organizasyon planı şekilleniyor. Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman? Planlanan kutlamalar kapsamında futbolcuların üstü açık otobüsle RAMS Park'a ulaşması ve törenin saat 19.05'te başlaması bekleniyor. RAMS Park'taki törende drone gösterileri, havai fişek şovları ve DJ performansları yer alacak. Galatasaray, 27. şampiyonluk ve üst üste 5. şampiyonluk için hazırlıklara başladı.

GALATASARAY KUPA TÖRENİ NE ZAMAN?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. RAMS Park’ta Antalyaspor’u 4-2 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisiyle arasındaki puan farkını koruyarak üst üste 4. kez mutlu sona ulaştı. Böylece Galatasaray, Süper Lig tarihindeki 26. şampiyonluğunu kazanırken camiada büyük bir sevinç yaşandı. Taraftarlar, alınan galibiyetin ardından kutlamaların nasıl yapılacağını ve kupa töreninin hangi tarihte düzenleneceğini merak etmeye başladı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Belçika’nın Brüksel Başkent Bölgesi Başbakanı Boris Dillies’in Galatasaray Lisesi ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada kutlamaların statta gerçekleştirileceğini söyledi. Özbek, organizasyon için çalışmaların sürdüğünü belirtirken kutlamaların çarşamba veya perşembe günü yapılabileceğini açıkladı. Taraftarlara seslenen Özbek, şampiyonluğun tadının çıkarılması gerektiğini söyledi ve sezon boyunca takıma destek veren herkese teşekkür etti.

TFF’nin kupa töreni için 13 Mayıs Çarşamba gününe onay verdiği yönündeki bilgiler sonrası organizasyon planı da şekillenmeye başladı. Galatasaraylı futbolcuların Galatasaray Lisesi’nden üstü açık otobüsle hareket ederek TEM otoyolu üzerinden RAMS Park’a ulaşmasının planlandığı öğrenildi. Takımın saat 18.00 civarında stadyuma giriş yapması, kupa töreni ve kutlamaların ise kulübün kuruluş yılına gönderme yapılarak saat 19.05’te başlaması bekleniyor.

GALATASARAY KUPAYI NE ZAMAN KALDIRACAK 2026?

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarının RAMS Park’ta geniş katılımlı bir organizasyonla yapılması planlanıyor. Stadyumda düzenlenecek törende drone gösterileri, havai fişek şovları ve DJ performanslarının yer alacağı belirtilirken, önceki yıllardaki konser programlarının bu kez daha sınırlı tutulabileceği konuşuluyor. Güvenlik planlaması kapsamında valilik ve emniyet güçleriyle toplantılar gerçekleştirildiği ve organizasyon detaylarının bu görüşmelerin ardından netleşeceği bildirildi.

Şampiyonluk kutlamalarının ardından Galatasaray, sezonun son lig maçına çıkacak. Başkan Dursun Özbek yaptığı açıklamada yeni sezon hazırlıklarının da başladığını söyledi. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde doğrudan lig aşamasında yer alacak sarı-kırmızılı takımda teknik ekip ve scout ekibinin transfer çalışmalarına başladığı aktarıldı. Kulüp yönetimi, Avrupa arenasında geçen sezonun üzerine çıkacak bir performans için hazırlıklarını sürdürüyor.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ayrıca yeni sezon için hedeflerini de açıkladı. Sarı-kırmızılı kulübün 27. şampiyonluk için çalışmalara başladığını belirten Özbek, üst üste 5. şampiyonluk için ekip halinde hazırlık yaptıklarını söyledi. Şampiyonluk coşkusunun sürdüğü Galatasaray’da şimdi tüm dikkatler RAMS Park’ta düzenlenecek kupa törenine çevrilmiş durumda.