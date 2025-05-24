Galatasaray Leroy Sane'ye reddedemeyeceği bir teklif yaptı!

Galatasaray'dan Leroy Sane'ye resmi teklif gitti. Leroy Sane ile uzun zamandır ilgilenen Galatasaray, an itibarıyla en iyi kontratı öneren takım konumunda.

Leroy Sane için Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi. Leroy Sane'nin Bayern Münih ile anlaşamamasını fırsat olarak gören Galatasaray, Alman yıldıza ivedi şekilde resmi bir teklif sundu ve şu an için masadaki en büyük vaadin sahibi olmuş oldu.

GALATASARAY'DA LEROY SANE TRANSFERİ İÇİN BEKLEME ZAMANI

Leroy Sane'yi gelecek sezon oyunun merkezinde görmek isteyen Galatasaray, yıldız hücumcu için gözü kararttı. Leroy Sane'nin yüksek maaş isteğinin Bayern Münih tarafından reddedildiği süreçte, Galatasaray'dan karşı hamle geldi ve 12 milyon Euronun üzerinde bir teklif verildi.

LEROY SANE GALATASARAY KARARINI BEKLETİYOR

Transfer sürecine dair düşünmek isteyen Leroy Sane, an itibarıyla Bayern Münih'in son bir hamle daha yapmasını bekliyor! Alman devinin tavrının değişmemesi durumundaysa, Galatasaray ihtimali ciddi anlamda öne çıkacak.

LEROY SANE VE PERFORMANSI

Bayern Münih ile bu sezon 45 maça çıkan Leroy Sane, 13 gol ve 6 asistlik katkı sağlamıştı.