Galatasaray Liverpool maçı kaç kaç bitti? Galatasaray tur şansı ne?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk mücadelesinde İngiliz ekibini Mario Lemina’nın golü sayesinde 1-0 mağlup etti. Bu skorla birlikte bir İngiliz takımı daha İstanbul’dan puansız ayrıldı. Bu sezon Seyrantepe’de çıktığı iki karşılaşmayı da kaybeden Liverpool, kulüp tarihinde bir ilki tecrübe etti. Galatasaray, Liverpool’un kulüp geçmişinde bir Avrupa kupası sezonunda iki deplasman yenilgisi aldığı ilk rakip oldu. Sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında oynadığı son 21 maçın 14’ünde mağlubiyet yüzü görmedi. Galatasaray, 11’i UEFA Şampiyonlar Ligi’nde, 10’u UEFA Avrupa Ligi’nde olmak üzere son 21 müsabakada 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.

Karşılaşmanın ilk beş dakikasında Liverpool’un yoğun presine maruz kalan sarı-kırmızılı takım, rakibine açık fırsat tanımasa da topu oyuna sokmakta zorlandı. Baskıyı kısa sürede kıran Galatasaray, 7. dakikada Mario Lemina’nın attığı golle 1-0 üstünlüğü yakaladı. İlk devrenin kalan kısmında oyunun kontrolünü elinde tutan “Cimbom”, bulduğu net fırsatları gole çeviremedi. İngiliz temsilcisine gol şansı vermeyen Galatasaray, soyunma odasına 1-0 önde gitti. Mücadelenin ikinci yarısında her iki ekip de önemli fırsatlar yakaladı. Skor avantajını muhafaza eden Galatasaray, sahadan 1-0 galibiyetle ayrılarak rövanş öncesinde üstünlük sağladı.

LIVERPOOL GALATASARAY RÖVANŞ NE ZAMAN?

Sarı-kırmızılı ekip, son üç sezonda İngiltere temsilcilerinden Manchester United ve Liverpool ile ikişer, Tottenham ve Manchester City ile birer kez karşı karşıya geldi. Galatasaray, Avrupa kupalarında İngiliz ekipleriyle oynadığı son altı karşılaşmada dört galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet elde etti. Sarı-kırmızılıların milli kalecisi Uğurcan Çakır, mücadelenin 65. dakikasındaki kurtarışıyla takımının skor üstünlüğünü sürdürmesinde kritik rol oynadı. Galatasaray, son 16 turu rövanş mücadelesini 18 Mart Çarşamba günü deplasmanda oynayacak. Anfield’da yapılacak karşılaşma TSİ 23.00’te başlayacak. Galatasaray’ın çeyrek finale yükselmesi için deplasmandaki maçta beraberlik alması yeterli olacak.

GALATASARAY ÇEYREK FİNALE NASIL ÇIKAR?

Galatasaray, ilk maçta 1-0 yendiği Liverpool’a rövanşta mağlup olmaması ya da karşılaşmadan galip ayrılması durumunda adını çeyrek finale yazdıracak. Sarı-kırmızılıların rövanşta tek farklı yenilmesi halinde mücadele uzatma dakikalarına taşınacak. Liverpool’un iki veya daha farklı bir skorla kazanması durumunda ise Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne veda edecek.