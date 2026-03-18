Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Galatasaray maçı hangi kanalda? Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz izlenebilecek

Liverpool GS maçı hangi kanalda Şampiyonlar Ligi maçına saatler kala belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Galatasaray, deplasmanda Liverpool ile karşı karşıya gelecek. İlk maçı 1-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, Anfield’da alacağı sonuçla çeyrek final biletini almak istiyor. Mücadelede beraberlik tur için yeterli olacakken, tek farklı mağlubiyet uzatmaları getirecek. İki ve üzeri farkla alınacak yenilgi ise Avrupa defterini kapatacak. Kritik karşılaşmada gözler hem sahadaki mücadelede hem de tur ihtimallerinde olacak. Liverpool - Galatasaray nerede izlenir? İşte Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı yayın bilgileri…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Galatasaray maçı hangi kanalda? Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz izlenebilecek
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.03.2026
saat ikonu 21:22
|
GÜNCELLEME:
18.03.2026
saat ikonu 21:25

UEFA ’nde son 16 turu rövanş heyecanı İngiltere’de yaşanacak. İlk maçı kazanan , avantajını koruyarak turu geçmenin hesaplarını yapıyor. Galatasaray maçı hangi kanalda açıklandı. İşte maçın detayları…

Galatasaray maçı hangi kanalda? Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz izlenebilecek

LİVERPOOL - GALATASARAY İSTATİSTİKLERİ

Galatasaray, bu sezon Devler Ligi’nde lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle tamamladı ve 20. sırada yer alarak play-off turuna yükseldi. Bu turda Juventus ile eşleşen sarı-kırmızılı ekip, İstanbul’daki ilk maçı 5-2 kazanırken deplasmanda 3-2 mağlup olmasına rağmen toplam skor avantajıyla son 16 turuna kaldı. Liverpool ile oynanan ilk maçta alınan 1-0’lık galibiyet ise rövanş öncesi önemli bir avantaj sağladı.

Galatasaray maçı hangi kanalda? Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz izlenebilecek

Liverpool ise lig aşamasında oynadığı 8 maçta 6 galibiyet ve 2 yenilgi aldı. İngiliz temsilcisi bu performansla lig etabını 3. sırada tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükseldi. Bu sezon iki ekip daha önce iki kez karşı karşıya gelirken, Galatasaray her iki mücadeleden de 1-0’lık skorlarla galip ayrıldı.

Galatasaray maçı hangi kanalda? Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz izlenebilecek

LİVERPOOL - GALATASARAY MAÇ KADROSU

Liverpool’un muhtemel 11’inde Alisson kalede yer alırken savunma hattında Frimpong, Konate, Van Dijk ve Kerkez görev yapması bekleniyor. Orta sahada Gravenberch ve Mac Allister forma giyecek, hücum hattında ise Salah, Szoboszlai, Wirtz ve Ekitike yer alacak. İngiliz ekibi, iç sahada oynayacağı rövanşta turu çevirmek için sahaya çıkacak.

Galatasaray maçı hangi kanalda? Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz izlenebilecek

Temsilcimiz Galatasaray’da ise kalede Uğurcan Çakır görev alacak. Savunmada Boey, Singo, Abdülkerim ve Jakobs’un yer alması beklenirken orta sahada Torreira ile Lemina oynayacak. Hücum hattında Barış Alper, Sara ve Noa Lang’ın yanı sıra gol yollarında Victor Osimhen sahne alacak. Davinson Sanchez ise sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayacak.

Galatasaray maçı hangi kanalda? Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz izlenebilecek

GALATASARAY TURU GEÇERSE KİMLE EŞLEŞECEK?

Galatasaray’ın Liverpool’u elemesi halinde çeyrek finalde Paris Saint-Germain ile karşılaşacak. Maçlar 7-8 Nisan ve 14-15 Nisan tarihlerinde oynanacak. Maçların kesin tarihleri daha sonra açıklanacak.

GALATASARAY LİVERPOOL'U ELERSE NE KADAR KAZANACAK?

Galatasaray’ın turu geçmesi halinde UEFA’dan önemli bir gelir elde edilecek. Sarı-kırmızılı ekip, çeyrek finale yükselmesi durumunda 12.5 milyon euro ödül kazanacak. Bu rakam güncel kurla yaklaşık 640 milyon TL seviyesine karşılık geliyor.

Galatasaray maçı hangi kanalda? Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz izlenebilecek

Turnuvada ilerleyen takımlar için ödüller artmaya devam ediyor. Yarı finale çıkan ekipler 15 milyon euro, finale yükselenler 18.5 milyon euro ve kupayı kazanan takım ise ek olarak 6.5 milyon euro gelir elde edecek. Bu nedenle Liverpool karşılaşması yalnızca sportif değil ekonomik açıdan da büyük önem taşıyor.

GALATASARAY LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Liverpool - Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma saat 23.00’te başlayacak ve aynı zamanda Tabii platformu üzerinden de izlenebilecek.

TRT 1 yayını, Digiturk, D-Smart, Tivibu, Turkcell TV+, Vodafone TV ve Kablo TV platformlarında da herhangi bir ek ücret olmadan erişime açık olacak. İnternet üzerinden izlemek isteyenler tabii.com adresinden veya mobil uygulama üzerinden canlı yayına ulaşabilecek.

ETİKETLER
#Spor
#Futbol
#galatasaray
#şampiyonlar ligi
#liverpool
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.