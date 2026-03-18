Galatasaray maçı hangi kanalda? Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz izlenebilecek

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu rövanş heyecanı İngiltere’de yaşanacak. İlk maçı kazanan Galatasaray, avantajını koruyarak turu geçmenin hesaplarını yapıyor. Liverpool Galatasaray maçı hangi kanalda açıklandı. İşte maçın detayları…

LİVERPOOL - GALATASARAY İSTATİSTİKLERİ

Galatasaray, bu sezon Devler Ligi’nde lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle tamamladı ve 20. sırada yer alarak play-off turuna yükseldi. Bu turda Juventus ile eşleşen sarı-kırmızılı ekip, İstanbul’daki ilk maçı 5-2 kazanırken deplasmanda 3-2 mağlup olmasına rağmen toplam skor avantajıyla son 16 turuna kaldı. Liverpool ile oynanan ilk maçta alınan 1-0’lık galibiyet ise rövanş öncesi önemli bir avantaj sağladı.

Liverpool ise lig aşamasında oynadığı 8 maçta 6 galibiyet ve 2 yenilgi aldı. İngiliz temsilcisi bu performansla lig etabını 3. sırada tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükseldi. Bu sezon iki ekip daha önce iki kez karşı karşıya gelirken, Galatasaray her iki mücadeleden de 1-0’lık skorlarla galip ayrıldı.

LİVERPOOL - GALATASARAY MAÇ KADROSU

Liverpool’un muhtemel 11’inde Alisson kalede yer alırken savunma hattında Frimpong, Konate, Van Dijk ve Kerkez görev yapması bekleniyor. Orta sahada Gravenberch ve Mac Allister forma giyecek, hücum hattında ise Salah, Szoboszlai, Wirtz ve Ekitike yer alacak. İngiliz ekibi, iç sahada oynayacağı rövanşta turu çevirmek için sahaya çıkacak.

Temsilcimiz Galatasaray’da ise kalede Uğurcan Çakır görev alacak. Savunmada Boey, Singo, Abdülkerim ve Jakobs’un yer alması beklenirken orta sahada Torreira ile Lemina oynayacak. Hücum hattında Barış Alper, Sara ve Noa Lang’ın yanı sıra gol yollarında Victor Osimhen sahne alacak. Davinson Sanchez ise sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayacak.

GALATASARAY TURU GEÇERSE KİMLE EŞLEŞECEK?

Galatasaray’ın Liverpool’u elemesi halinde çeyrek finalde Paris Saint-Germain ile karşılaşacak. Maçlar 7-8 Nisan ve 14-15 Nisan tarihlerinde oynanacak. Maçların kesin tarihleri daha sonra açıklanacak.

GALATASARAY LİVERPOOL'U ELERSE NE KADAR KAZANACAK?

Galatasaray’ın turu geçmesi halinde UEFA’dan önemli bir gelir elde edilecek. Sarı-kırmızılı ekip, çeyrek finale yükselmesi durumunda 12.5 milyon euro ödül kazanacak. Bu rakam güncel kurla yaklaşık 640 milyon TL seviyesine karşılık geliyor.

Turnuvada ilerleyen takımlar için ödüller artmaya devam ediyor. Yarı finale çıkan ekipler 15 milyon euro, finale yükselenler 18.5 milyon euro ve kupayı kazanan takım ise ek olarak 6.5 milyon euro gelir elde edecek. Bu nedenle Liverpool karşılaşması yalnızca sportif değil ekonomik açıdan da büyük önem taşıyor.

GALATASARAY LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Liverpool - Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma saat 23.00’te başlayacak ve aynı zamanda Tabii platformu üzerinden de izlenebilecek.

TRT 1 yayını, Digiturk, D-Smart, Tivibu, Turkcell TV+, Vodafone TV ve Kablo TV platformlarında da herhangi bir ek ücret olmadan erişime açık olacak. İnternet üzerinden izlemek isteyenler tabii.com adresinden veya mobil uygulama üzerinden canlı yayına ulaşabilecek.