Galatasaray maçı öncesi tartışılmıştı! Sivas 4 Eylül Stadı, alttan ısıtma ile hazır

06 Aralık 2024 10:01 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 10:02

Süper Lig'de lider Galatasaray'ı konuk edecek Sivasspor'da stad zemin çalışmaları sürüyor. Sivas 4 Eylül Stadı'nda kar yağışı sebebiyle zeminin futbola engel hale gelmesi sosyal medyadan tartışılıyor. Ancak yetkililer alttan ısıtma tekniği ile stadın karşılaşmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor​ 8 Aralık Pazar günü Galatasaray​'ı konuk edecek. Karşılaşma öncesi Sivas 4 Eylül Stadyumu, kentte aralıklarla etkili olan kar​ yağışı ve dondurucu soğuğa rağmen alttan ısınma sistemiyle hazır hale getiriliyor. 7 yıl önce hizmete giren 27 bin 532 seyirci kapasiteli Sivas 4 Eylül Stadı, modern görüntüsünün yanı sıra, kıştan etkilenmeyen düzgün zeminiyle de ön plana çıkıyor. Alttan ısıtma sistemi bulunan statta zemin, olumsuz hava koşullarından etkilenmiyor.

Zemine yaklaşık 18 derecelik ısı verilerek çimler canlı tutuluyor. Alttan ısıtma sistemi bulunan çim sahada, çimlerin uzun olduğu kısımlarda kesiliyor.

SOSYAL MEDYADA ANLATILDIĞI GİBİ DEĞİL

Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Merkez Şubeler Sorumlusu Kemal Çağlayan, stadın her maça olduğu gibi Galatasaray karşılaşmasına da titiz bir şekilde hazırlandığını belirterek, ''Hafta sonu ligin liderini Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda konuk edeceğiz. Bu müsabaka öncesinde stadyumda hummalı bir çalışma var. 1 ay öncesinde özellikle kar yağışı ve soğuklarla birlikte 7/24 zemin ısıtması çalışıyor. Günlük olarak 15 ile 18 derece arasında zemin ısıtma çalışıyor. Saha tamamen dondan ve kardan arındırılmış bir şekilde müsabaka saatini bekliyor. Sosyal medyada anlatıldığı gibi buzlu bir zemin, çok soğuk bir Sivas yok'' dedi.

''OKAN BURUK BURAYI ÇOK İYİ BİLİYOR''

Türkiye'nin en önemli stadyumlarından bir tanesi olduğunu belirten Kemal Çağlayan, ''Maç saati itibariyle yoğun bir kar yağışı beklentisi yok, hava güzel olacak. Hava sıcaklıklarında da artış var ama ani yağışlarda zemin ısıtması etkili bir şekilde görev yapamıyor. Kasımpaşa maçında karlı zemin görüntüsü yaşanmıştı ama bugün itibariyle o görüntünün yaşanacağını düşünmüyoruz. Galatasaray Teknik Direktör Okan Buruk, Sivasspor'da da görev yaptığı zamanlarda buranın zeminini, stadyumu, hava şartlarını çok iyi bilen bir teknik direktör. Her iki takım açısından da çok olumlu ve elverişli bir stadyum olduğunu söylemek istiyorum'' dedi.

''ÖNEMLİ BİR MÜSABAKAYA EV SAHİPLİĞİ YAPACAĞIZ''

Çağlayan, sosyal medyada stadyum zeminin buz tuttuğu yönünde çıkan haberlere ilişkin, ''Sosyal medyada, televizyonlarda, gazetelerde yazılanlar değil. Biz gazeteci arkadaşlarımızı da o gün için stadyuma bekliyoruz. Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Merkez Şubeler Sorumlusu ve Sivas TSYD Şubesi olarak her türlü çalışmalarımızı hazırladık. Arkadaşlarımızın rahat bir ortamda görev yapabilmeleri için olumlu şartlar gündeme getirdik. Biz Sivas olarak çok önemli bir müsabakaya ev sahipliği yapacağız. Fair-play çerçevesinde, sahada mücadelenin olduğu bir müsabaka izlemek istiyoruz. Taraftarlarımızı stadyuma davet ediyoruz'' diye konuştu.