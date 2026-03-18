Galatasaray MCT Technic Rytas Vilnius maçı kaç kaç bitti? Galatasaray tur atladı mı?

Son hafta karşılaşmasına üst tur hedefiyle çıkan Galatasaray MCT Technic, zorlu mücadelede arzuladığı skoru elde edemese de grup etabını ilk iki içerisinde tamamlayarak yoluna devam etti. Maç boyunca oyuna tutunmaya çalışan sarı-kırmızılılar, rakibinin hücumdaki yüksek skor performansını durduramadı.

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turunun kapanış haftasında oynanan karşılaşmada Rytas Vilnius, skor avantajını korumayı sürdürdü. Galatasaray MCT Technic ise zaman zaman farkı azaltma girişiminde bulunsa da sahadan 90-81’lik mağlubiyetle ayrıldı. Ortaya çıkan bu skor, sarı-kırmızılı takım adına grup aşamasının son haftasında beklenen tabloyu sağlamadı.

Mücadelenin genelinde rakibinin temposuna cevap vermeye çalışan Galatasaray, hücumda kaydettiği 81 sayıya karşın savunmada yaşadığı aksaklıklar nedeniyle galibiyete ulaşamadı. Rytas Vilnius’un ürettiği 90 sayı, karşılaşmanın sonucunu tayin eden temel faktör oldu.

GALATASARAY TUR ATLADI MI?

Bu skorun ardından Galatasaray MCT Technic, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu’nu ikinci basamakta tamamladı. Sarı-kırmızılı ekip, yenilgiye rağmen üst tur vizesini alarak Avrupa arenasındaki yolculuğunu sürdürdü. Böylelikle Galatasaray, çeyrek final etabında mücadele etme hakkı elde etti.

Grup sürecinde ortaya koyduğu performansla ilk iki sıra içinde kalmayı başaran sarı-kırmızılılar, son hafta alınan mağlubiyete karşın hedefini gerçekleştirmiş oldu. Çeyrek finale yükselme başarısı gösteren Galatasaray, organizasyonda bir üst aşamada yer alma hakkını korudu.

Rytas Vilnius karşısında yaşanan yenilgi, Galatasaray’ın üst tura çıkmasına engel teşkil etmedi. Son 16 etabını ikinci sırada tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, odağını artık çeyrek final aşamasına çevirdi. Avrupa kupasında mücadelesini sürdüren Galatasaray MCT Technic, bir sonraki turda daha güçlü bir performans ortaya koymak için sahaya çıkacak.