Tgrt Haber
Haberler>Spor>Galatasaray Metehan Baltacı ile sözleşme yeniledi!

Galatasaray Metehan Baltacı ile sözleşme yeniledi!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
10 Aralık 2024 18:40 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 18:43
Galatasaray Metehan Baltacı ile sözleşme yeniledi!

Trendyol Süper Lig takımı Galatasaray, altyapı futbolcusu olan Metehan Baltacı ile sözleşme yenilediğini açıkladı. Genç stoper, 2027-2028 sezonuna kadar sözleşmesini uzattığı aktarıldı.

Galatasaray Kulübü, genç stoper Metehan Baltacı ile yeni sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulübün yaptığı açıklamada, 22 yaşındaki stoperin sözleşmesinin 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.

Galatasaray, Metehan Baltacı’nın sözleşmesini uzattı

SEZON KARNESİ

Metehan Baltacı, Galatasaray formasıyla bu sezon 7 maçta görev yaptı.

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...