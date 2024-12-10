Galatasaray Metehan Baltacı ile sözleşme yeniledi!

10 Aralık 2024 18:40 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 18:43

Trendyol Süper Lig takımı Galatasaray, altyapı futbolcusu olan Metehan Baltacı ile sözleşme yenilediğini açıkladı. Genç stoper, 2027-2028 sezonuna kadar sözleşmesini uzattığı aktarıldı.

Galatasaray Kulübü, genç stoper Metehan Baltacı ile yeni sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı kulübün yaptığı açıklamada, 22 yaşındaki stoperin sözleşmesinin 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatıldığı bildirildi. SEZON KARNESİ Metehan Baltacı, Galatasaray formasıyla bu sezon 7 maçta görev yaptı. İlgili Haberler Göztepe 100. yıl için logo yarışması düzenliyor!