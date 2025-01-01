Galatasaray, Milan Skriniar transferi için PSG ile anlaştı

01 Ocak 2025 12:11 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 12:33

Galatasaray transferde yeni yılın ilk bombasını patlatıyor. Sarı kırmızılılar, Milan Skriniar'ın transferi için kulübü PSG ile anlaşmaya vardı. Slovak savunmacının teklife evet demesi halinde transferin açıklanması bekleniyor.

Mauro Icardi'den Galatasaray taraftarını üzecek haber geldi! Bir daha geri dönmeyebilir

Mauro Icardi'den Galatasaray taraftarını üzecek haber geldi! Bir daha geri dönmeyebilir

Galatasaray​ ara transfer​ döneminde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılı ekip, Paris Saint Germain​'in yıldız futbolcusu Milan Skriniar'ın transferi konusunda her konuda anlaşmaya vardı.

NELSSON'UN YERİNE MILAN SKRINIAR

Yeni yılın ilk takviyesini savunma hattına yapmayı planlayan Galatasaray, bu sezon formdan düşen ve forma şansı bulmakta zorlanan Victor Nelsson​'u teklif gelmesi halinde elden çıkarmayı düşünüyor.

TRANSFER BİTME AŞAMASINDA

Danimarkalı oyuncunun ayrılması ihtimaline karşılık harekete geçen yönetim, PSG'nın Slovak stoperi Milan Skriniar'ın transferini bitirme aşamasına geldi.

GALATASARAY PSG İLE ANLAŞTI

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray Skriniar'ın kiralık olarak transferi için PSG'ye başvurdu. Sarı kırmızılılar Fransız deviyle anlaşmaya vardı.

GÖZLER SKRINIAR'IN KARARINDA

Cimbom, transferi noktalamak için Skriniar'ın son kararını vermesini bekliyor.

FORMA ŞANSI BULMAKTA ZORLANIYOR

29 yaşındaki savunma oyuncusunun Fransız takımıyla 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Milan Skriniar bu sezon 5 maça çıktı ve 381 dakika süre aldı.