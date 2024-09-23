Galatasaray-PAOK maçının hakemi belli oldu!

23 Eylül 2024 18:32 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 18:38

Temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Yunan temsilcisi PAOK ile karşılaşacağı maçın hakemi açıklandı. Maçı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray ilk maçına çıkıyor. Çarşamba günü evinde konuk edeceği Yunan takımı PAOK maçının hakemi belli oldu. Karşılaşmada İspanyol hakem Alejandro Hernandez düdük çalacak.

VAR odasında ise Carlos del Cerro Grande ile yardımcısı Guillermo Cuadra görev alacak.

Avrupa Ligi'nde Galatasaray, 25 Eylül Çarşamba günü PAOK'u Rams Park'ta misafir edecek. Maç 22.00'de başlayacak.