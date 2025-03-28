Galatasaray, Rob Gray ile anlaşma sağladı!

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Rob Gray ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Erkek Basketbol Takımımız, ABD'li skorer guard Rob Gray ile 2024-25 sezonu sonuna kadar anlaşarak kadrosunu güçlendirdi. Geçtiğimiz yıllarda Fransa ve Türkiye liglerinde başarılı performanslar sergileyen tecrübeli oyuncu, kariyerinde Avrupa Kupası ve Avrupa Ligi tecrübesine de sahip. Yeni transferimiz Rob Gray'e sarı kırmızılı renklerimize 'hoş geldin' diyor, parçalı formamız ile başarılarla dolu bir yıl diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

ABD'de 3 Nisan 1994'te dünyaya gelen 30 yaşındaki oyuncu, Türkiye'de daha önce TOFAŞ'ta oynadı.

Ayrıca Gray, son olarak İtalyan ekiplerinden Givova Scafati'de forma giymişti.