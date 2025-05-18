Galatasaray şampiyonluk ve 5. yıldız için sahaya çıkıyor! Muhtemel 11 belli oldu

Trendyol Süper Lig’de Galatasaray, Rams Park’ta Kayserispor'u ağırlıyor. Tarihinin 25. şampiyonluğu ve 5. yıldızı için sahaya çıkacak olan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde kupayı kaldırmak istiyor. 7 maçtır kaybetmeyen Kayserispor ise zorlu deplasmanda sürpriz peşinde olacak.

Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Galatasaray, Rams Park’ta Kayserispor’u konuk edecek. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmadan alacakları en az 1 puanla ligde üst üste 3. kez, toplamda ise 25. kez şampiyonluk ipini göğüsleyecek.

GALATASARAY - KASERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Kayserispor arasındaki müsabaka 18 Mayıs 2025 Pazar günü saat 19.00’da başlayacak ve hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

SEZONUN İLK MAÇI FARKLI BİTMİŞTİ

İki takım sezonun ilk yarısında Kayseri’de karşı karşıya gelmişti. Galatasaray, Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz’ın ikişer golü ve Yunus Akgün’ün katkısıyla mücadeleyi 5-1 kazanmıştı. Kayserispor’un tek golü Stephane Bahoken’den gelmişti.

8 MAÇTIR KAZANAN CİMBOM FORMUNUN ZİRVESİNDE

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda çıktığı son 8 resmi maçın tamamını kazanarak formda bir görüntü sergiliyor. Bu süreçte rakip fileleri 25 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde yalnızca 4 gol gördü. Son olarak Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor’u 3-0 mağlup eden ekip, sezonu çifte kupayla tamamlamanın peşinde.

KAYSERİSPOR 7 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Sergej Jakirovic’in gelişiyle çıkışa geçen Kayserispor, ligde 7 maçtır yenilgi yüzü görmedi. Deplasmanda zorlu bir sınav verecek olan sarı-kırmızılı ekip, Galatasaray’ın şampiyonluk coşkusunu ertelemeyi hedefliyor.

MAÇ KAPALI GİŞE, GALATASARAY TAM KADRO

Galatasaray, şampiyonluk maçı öncesinde tam kadro sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Takımda eksik veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Rams Park’ta tribünler tamamen dolacak. Taraftarlar, şampiyonluk ihtimali nedeniyle biletleri dakikalar içinde tüketti. Kombine ve loca sahiplerinin de tam katılım göstermesi bekleniyor.

ÇİFTE KUPA İÇİN SON ADIM

Sezona Turkcell Süper Kupa’daki Beşiktaş yenilgisiyle başlayan Galatasaray, kısa sürede toparlanarak önce Türkiye Kupası’nı, şimdi de Süper Lig şampiyonluğunu hedefliyor. 4 gün arayla iki kupa sevinci yaşamak isteyen takım, sezonu unutulmaz bir şekilde noktalayabilir.

6 FUTBOLCU İLK ŞAMPİYONLUĞUNU YAŞAYACAK

Galatasaray’ın kadrosundaki 6 futbolcu, Süper Lig’de ilk şampiyonluk sevincini yaşamaya çok yakın. Gabriel Sara, Ismail Jakobs, Eren Elmalı, Przemyslaw Frankowski, Ahmed Kutucu ve Berat Luş, kariyerlerinde ilk kez şampiyonluk kupasını kaldırabilir.

GALATASARAY’IN KAYSERİSPOR KARŞISINDAKİ MUHTEMEL 11’İ

Galatasaray’ın Kayserispor karşısına çıkması beklenen 11’i şu şekilde:

Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Morata, Barış, Osimhen