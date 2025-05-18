Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Galatasaray şampiyonluk ve 5. yıldız için sahaya çıkıyor! Muhtemel 11 belli oldu

Trendyol Süper Lig’de Galatasaray, Rams Park’ta Kayserispor'u ağırlıyor. Tarihinin 25. şampiyonluğu ve 5. yıldızı için sahaya çıkacak olan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde kupayı kaldırmak istiyor. 7 maçtır kaybetmeyen Kayserispor ise zorlu deplasmanda sürpriz peşinde olacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray şampiyonluk ve 5. yıldız için sahaya çıkıyor! Muhtemel 11 belli oldu
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
18.05.2025
saat ikonu 09:04
|
GÜNCELLEME:
18.05.2025
saat ikonu 09:04

Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Galatasaray, Rams Park’ta Kayserispor’u konuk edecek. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmadan alacakları en az 1 puanla ligde üst üste 3. kez, toplamda ise 25. kez şampiyonluk ipini göğüsleyecek.

Galatasaray şampiyonluk ve 5. yıldız için sahaya çıkıyor! Muhtemel 11 belli oldu

GALATASARAY - KASERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Kayserispor arasındaki müsabaka 18 Mayıs 2025 Pazar günü saat 19.00’da başlayacak ve hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

SEZONUN İLK MAÇI FARKLI BİTMİŞTİ

İki takım sezonun ilk yarısında Kayseri’de karşı karşıya gelmişti. Galatasaray, Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz’ın ikişer golü ve Yunus Akgün’ün katkısıyla mücadeleyi 5-1 kazanmıştı. Kayserispor’un tek golü Stephane Bahoken’den gelmişti.

Galatasaray şampiyonluk ve 5. yıldız için sahaya çıkıyor! Muhtemel 11 belli oldu

8 MAÇTIR KAZANAN CİMBOM FORMUNUN ZİRVESİNDE

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda çıktığı son 8 resmi maçın tamamını kazanarak formda bir görüntü sergiliyor. Bu süreçte rakip fileleri 25 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde yalnızca 4 gol gördü. Son olarak Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor’u 3-0 mağlup eden ekip, sezonu çifte kupayla tamamlamanın peşinde.

Galatasaray şampiyonluk ve 5. yıldız için sahaya çıkıyor! Muhtemel 11 belli oldu

KAYSERİSPOR 7 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Sergej Jakirovic’in gelişiyle çıkışa geçen Kayserispor, ligde 7 maçtır yenilgi yüzü görmedi. Deplasmanda zorlu bir sınav verecek olan sarı-kırmızılı ekip, Galatasaray’ın şampiyonluk coşkusunu ertelemeyi hedefliyor.

Galatasaray şampiyonluk ve 5. yıldız için sahaya çıkıyor! Muhtemel 11 belli oldu

MAÇ KAPALI GİŞE, GALATASARAY TAM KADRO

Galatasaray, şampiyonluk maçı öncesinde tam kadro sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Takımda eksik veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Rams Park’ta tribünler tamamen dolacak. Taraftarlar, şampiyonluk ihtimali nedeniyle biletleri dakikalar içinde tüketti. Kombine ve loca sahiplerinin de tam katılım göstermesi bekleniyor.

Galatasaray şampiyonluk ve 5. yıldız için sahaya çıkıyor! Muhtemel 11 belli oldu

ÇİFTE KUPA İÇİN SON ADIM

Sezona Turkcell Süper Kupa’daki Beşiktaş yenilgisiyle başlayan Galatasaray, kısa sürede toparlanarak önce Türkiye Kupası’nı, şimdi de Süper Lig şampiyonluğunu hedefliyor. 4 gün arayla iki kupa sevinci yaşamak isteyen takım, sezonu unutulmaz bir şekilde noktalayabilir.

Galatasaray şampiyonluk ve 5. yıldız için sahaya çıkıyor! Muhtemel 11 belli oldu

6 FUTBOLCU İLK ŞAMPİYONLUĞUNU YAŞAYACAK

Galatasaray’ın kadrosundaki 6 futbolcu, Süper Lig’de ilk şampiyonluk sevincini yaşamaya çok yakın. Gabriel Sara, Ismail Jakobs, Eren Elmalı, Przemyslaw Frankowski, Ahmed Kutucu ve Berat Luş, kariyerlerinde ilk kez şampiyonluk kupasını kaldırabilir.

Galatasaray şampiyonluk ve 5. yıldız için sahaya çıkıyor! Muhtemel 11 belli oldu

GALATASARAY’IN KAYSERİSPOR KARŞISINDAKİ MUHTEMEL 11’İ

Galatasaray’ın Kayserispor karşısına çıkması beklenen 11’i şu şekilde:

Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Morata, Barış, Osimhen

ETİKETLER
#okan buruk
#kayserispor
#Galatasaray Spor Kulübü
#Beşinci Yıldız
#25. Şampiyonluk
#5. yıldız
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.