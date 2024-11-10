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Galatasaray - Samsunspor karşılaşması sonrası Ahmet Çakar'dan sert yorum! 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
10 Kasım 2024 19:49 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 20:36
Galatasaray - Samsunspor karşılaşması sonrası Ahmet Çakar&#039;dan sert yorum! 

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında evinde Samsunspor'u konuk etti. Galatasaray, Osimhen’in iki, Batshuayi’nin bir golü ile Samsunspor’u 3-2 yenerek zirvedeki iddiasını sürdürdü. Maçta, Ntcham ve Torreira arasındaki pozisyon tartışma çıkardı. Ntcham, ceza sahasında Torreira ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı ve penaltı bekledi; ancak hakem Halil Umut Meler oyunu devam ettirme kararı aldı. Eski hakem Ahmet Çakar, pozisyonla ilgili çok sert yorum yaptı. 

Trendyol Süper Lig​'in 12. haftasında Galatasaray​ ile Samsunspor​ arasında oynanan maçta hakem kararları tartışmalara neden oldu. Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar​, son haftalarda hakem hatalarının artmasına yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Karşılaşmada görev yapan hakem Halil Umut Meler​ ve VAR hakemi Emre Kargın'ın maç esnasında verdikleri kararlar çokça tartışıldı.

Galatasaray - Samsunspor karşılaşması sonrası Ahmet Çakar'dan sert yorum!  - 1. Resim

Maç sonrası hakemlere sert tepki gösteren Ahmet Çakar, yaşanan pozisyonları değerlendirirken ağır ifadeler kullandı.

"TANZANYA'DAKİ ÇOBAN DAHA İYİ YÖNETİRDİ"

İşte Çakar'ın o açıklaması: 

"Allah Türk hakemliğinin belasını versin! Bütün penaltılar uydurma, Bütün penaltılar yapı yok imasını vermek için verdiği penaltılardı! Sözüm ona en iyi Türk hakeminin yaptığı yönetti asla kabul etmiyorum! Tanzanya’daki çobanın eline düdük versek daha iyi yönetirdi!"

Galatasaray - Samsunspor karşılaşması sonrası Ahmet Çakar'dan sert yorum!  - 2. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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