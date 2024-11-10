Galatasaray - Samsunspor karşılaşması sonrası Ahmet Çakar'dan sert yorum!

10 Kasım 2024 19:49 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 20:36

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında evinde Samsunspor'u konuk etti. Galatasaray, Osimhen’in iki, Batshuayi’nin bir golü ile Samsunspor’u 3-2 yenerek zirvedeki iddiasını sürdürdü. Maçta, Ntcham ve Torreira arasındaki pozisyon tartışma çıkardı. Ntcham, ceza sahasında Torreira ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı ve penaltı bekledi; ancak hakem Halil Umut Meler oyunu devam ettirme kararı aldı. Eski hakem Ahmet Çakar, pozisyonla ilgili çok sert yorum yaptı.