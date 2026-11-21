Trendyol Süper Lig'de 12. hafta karşılaşmasında Galatasaray, Samsunspor'u konuk ediyor. Geride kalan 11 haftada 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Galatasaray, topladığı 28 puanla haftaya lider girdi. Samsunspor ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda elde ettiği 7 puanla 17. sırada bulunuyor. Son lig maçında TÜMOSAN Konyaspor'u mağlup eden Karadeniz ekibi, Galatasaray karşısında da puan almayı hedefliyor. Mücadelede hakem Ali Şansalan görev yapacak. Peki, Galatasaray - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Karşılaşma hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın yayın bilgileri, ilk 11'leri ve takımlardaki son gelişmeler.

GALATASARAY - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Samsunspor arasındaki Süper Lig karşılaşması, 21 Kasım Cumartesi günü oynanacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılacak mücadele saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Maçta Ali Şansalan düdük çalacak. Mehmet Kısal ve Osman Gökhan Bilir yardımcı hakem olarak görev alırken Fatih Tokail dördüncü hakem olacak.

GALATASARAY - SAMSUNSPOR İLK 11'LERİ

İki takımın karşılaşmaya başlayacağı kadrolar belli oldu.

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Singo, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Batrakov, Barış Alper, Deniz Gül.

Samsunspor: Bilal, Mendes, Erakovic, Drapinski, Tomasson, Yalçın, Watt, Sekongo, Coulibaly, Sousa, Bayo.

GALATASARAY'DA HANGİ FUTBOLCULAR FORMA GİYEMEYECEK?

Samsunspor maçı öncesinde Galatasaray'da sakatlıkları bulunan oyuncuların durumu gündemde. Sol dizinden operasyon geçiren Nijeryalı Victor Osimhen ile sağ üst arka adale grubunda zorlanma ve kanama tespit edilen Portekizli Rafael Leao karşılaşmada forma giyemeyecek.

Milli takım kamplarında sakatlık yaşayan Roland Sallai, Aleksey Batrakov ve Davinson Sanchez'in durumlarının maç günü netleşmesi bekleniyordu. Sağ omuz eklem kapsülünde hafif gerilme tespit edilen Uğurcan Çakır ise takımla çalışmalara yeniden başladı.

GALATASARAY'DA ÜÇ FUTBOLCU KART SINIRINDA

Sarı-kırmızılı takımda Davinson Sanchez, Roland Sallai ve Rafael Leao sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sezonun geride kalan bölümünde üçer sarı kart gören futbolcular, Samsunspor karşısında kart görmeleri halinde bir sonraki maçta cezalı duruma düşecek.

GALATASARAY İÇ SAHA YENİLMEZLİK REKORUNU HEDEFLİYOR

Galatasaray, Samsunspor karşılaşmasında kulüp tarihinin ligdeki en uzun iç saha yenilmezlik serisine ulaşmak için sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, ligde kendi sahasında oynadığı son 41 maçta 33 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti. Samsunspor karşısında yenilgi yaşamaması durumunda yenilmezlik serisini 4 karşılaşmaya taşıyarak yeni bir kulüp rekoruna imza atacak.

GALATASARAY SON 6 RESMİ MAÇINI KAZANDI

Sarı-kırmızılı ekip, çıktığı son 6 resmi karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı ve tüm maçlardan galibiyetle ayrıldı. Galatasaray, Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 1-0, Fenerbahçe'yi 2-1, TÜMOSAN Konyaspor'u 4-0 ve Amed Sportif Faaliyetler'i 4-3 mağlup etti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Lille karşısında 4-2, Stuttgart karşısında 2-0'lık skorlarla kazandı.

SAMSUNSPOR'DA CELİL YÜKSEL KADRODA YOK

Süper Lig'de 7 puanla 17. basamakta bulunan Samsunspor, Galatasaray deplasmanında puan alarak ligdeki konumunu iyileştirmek istiyor. Son olarak TÜMOSAN Konyaspor'u mağlup eden Karadeniz temsilcisi, bu sonuçla 8 maçlık galibiyet hasretini sona erdirdi. Samsunspor'da sakatlığı devam eden Celil Yüksel ise Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.