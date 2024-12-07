Galatasaray, Sivas'a geldi!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
07 Aralık 2024 17:48 - Güncelleme : 07 Aralık 2024 17:53
Galatasaray kafilesi, Süper Lig'de yarın oynanacak Sivasspor maçı öncesi şehre ulaştı.
Trendyol Süper Lig'in 15. hafta maçında yarın akşam Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, Sivas'a geldi.
Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı.
Taraftarlar, çiçek verdikleri teknik direktör Okan Buruk ve futbolcularla fotoğraf çektirdi. Bazı taraftarlar, meşale yakarak takımlarına sevgi gösterisinde bulundu.
Kafile, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.
Net Global Sivasspor ile Galatasaray, yarın saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Karşılaşmada hakem Turgut Doman görev yapacak.
Kaynak: tgrthaber.com