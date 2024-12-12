Galatasaray Malmö deplasmanında galibiyeti uzatmada kaçırdı

12 Aralık 2024 19:55 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 22:56

Son dakika haberi: Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda İsveç ekibi Malmö'ye konuk oldu. Geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçmeyi başaran sarı kırmızılılar, son dakikalarda gelen gole engel olamayınca sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Avrupa futbolunun kulüpler bazındaki en prestijli ikinci turnuvası olan UEFA Avrupa Ligi​'nde heyecan Malmö-Galatasaray mücadelesiyle devam etti. Kupa 2'de bu sezon çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik alan sarı kırmızılılar, deplasmanda İsveç ekibi Malmö ile 2-2 berabere kaldı. Sarı kırmızılar rakibiyle 2-2 berabere kalarak puanını 12'ye yükseltti.

CANLI ANLATIM

Dakika 1: İlk yarı temsilcimiz Galatasaray​'ın santra atışıyla başladı. Başarılar Galatasaray.

Dakika 2: Botheim'in ceza yayı üzerinden sağ ayağıyla çektiği şut, kaleci Muslera'da kaldı.

Dakika 5: Yunus Akgün'ün sol kanattan arka direğe doğru yaptığı ortada, Jelert topu içeri çevirmek istedi ancak meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarı çıktı.

Dakika 12: Bolin'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada, kale ağzında Abdülkerim topu karşıladı. Sonrasında ceza yayından Rosengren şutunu çekti, ancak top Davinson'a çarparak Johnsen'in önüne düştü. Johnsen'in savunma arkasına gönderdiği pasta Christensen, kale yakınından bir vuruş yaptı ancak top üstten dışarı gitti.

Dakika 16: Ceza sahamızda yaşanan karambolün ardından, altı pasın solunda Busanello topla buluşarak şutunu çekti. Savunmada Metehan araya girerek tehlikeyi önledi. Malmö, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

Dakika 23: Gabriel Sara'nın uzun pasında ceza sahasında topla buluşan Batshuayi sol çaprazdan yaptığı vuruşta topu kalecinin üzerine gönderdi.

İLK GOL GELDİ

Dakika 24: Sağ kanattan açılan ortaya yükselen Botheim, bomboş kaldığı pozisyonda kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi: 1-0.

Dakika 31: Davinson Sanchez, kendini yere bıraktı. Sağlık ekipleri oyuna dahil oldu. Sanchez'in yerine Kerem Demirbay oyuna dahil oldu.

Dakika 36: Bolin, sol kanattan topu sürerek ceza sahasına girmeye çalıştı ancak topu ayağından açınca meşin yuvarlak dışarı çıktı. Galatasaray kale vuruşu kullanacak.

GALATASARAY'DAN BERABERLİK GOLÜ

Dakika 44: Kerem Demirbay'ın sol kanattan çizgiye inip yaptığı ortada, Jelert kale yakınında düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. Jelert Galatasaray formasıyla ilk golünü attı.

45+2: İlk yarının son düdüğü geldi: 1-1.

Dakika 49: Yunus, sol kanattan ceza sahasına girerek dar alandan şutunu çekmek istedi ancak savunma araya girdi sonrasında kaleci Persson, topa sahip oldu.

Dakika 53: Christensen'in sağ ayak içiyle doğrudan kaleye gönderdiği serbest vuruş, kalenin üstünden dışarı gitti.

GALATASARAY ÖNE GEÇİYOR

Dakika 56: Yunus Akgün sol kanatta Mertens ile al ver yaptıktan sonra ceza sahası içinde yerden sert bir vuruşla topu filelere gönderdi. Galatasaray 2-1 önde. Avrupa Ligi'nde 5. golünü atan Yunus gol kralı konumunda.

Dakika 63: Kerem Demirbay'ın sol ayağıyla ceza yayından çektiği sert şut kaleci Persson'un kucağında kaldı.

BATSHUAYI'NİN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

Dakika 76: Sağ kanattan Mertens'in ceza sahasına açtığı ortada Batshuayi, kale ağzında topu ağlara gönderdi fakat pozisyonun ardından yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

Dakika 86: Malmö'nün kullandığı köşe vuruşunda Thelin kafa vuruşunu yaptu fakat top Muslera'nın kucağında kaldı.

MALMÖ UZATMADA BERABERLİĞİ BULDU

Dakika 90+2: Sergio Pena'nın şutu her iki direğe de çarparak ağlarla buluştu ve skor 2-2'ye geldi.

Kalan bölümlerle Malmö baskı yapmasına rağmen golü bulamayınca mücadele beraberlikle sona erdi.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 18 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 20 karşılaşmanın 18'inde yenilmedi. Sarı-kırmızılı takım, 2021-22 sezonuyla başlayan süreçte "Kupa 2"de 19 karşılaşmaya çıktı. Galatasaray, bu maçların 9'unu kazanırken 9'undan beraberlikle ayrıldı.

Bu süreçte İspanyol devi Barcelona'ya sahasında 2-1 yenilen "Cimbom", deplasmanda da Çekya temsilcisi Sparta Prag'a 4-1 mağlup oldu.