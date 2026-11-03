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Spor
Avatar
Editor
 | İrem Yarbasan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 10:47
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 10:47

Galatasaray-Stuttgart maçı ne zaman? Galatasaray-Stuttgart maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta? İşte Muhtemel 11'ler

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Alman futbol takımı Stuttgart karşısında sahaya çıkıyor. Lille maçında ilk puanını alan sarı-kırmızılı ekibin hedefi ise mutlak galibiyet. Futbolseverler Galatasaray-Stuttgart maçının detaylarını merak ediyor. Peki Galatasaray-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-Stuttgart maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

Avatar
Editor
 İrem Yarbasan
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Galatasaray-Stuttgart maçı ne zaman? Galatasaray-Stuttgart maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta? İşte Muhtemel 11'ler
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 10:47
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 10:47

ve Alman ekibi 'ın karşı karşıya geleceği maç için heyecan dorukta. maçında ilk puanlarını hanelerine yazdıran sarı-kırmızılılar galibiyet serilerini korumak istiyor. 'nin 4. haftasında Galatasaray ve Stuttgart'ı karşı karşıya getiren maçın detayları merak ediliyor. Peki Galatasaray-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray-Stuttgart maçı ne zaman? Galatasaray-Stuttgart maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta? İşte Muhtemel 11'ler

GALATASARAY-STUTTGART MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftası mücadeleleri kapsamında Galatasaray ve Stuttgart karşı karşıya gelecek. Kıran kırana geçecek mücadelenin ayrıntıları merak ediliyor. Galatasaray-Stuttgart maçı 3 Kasım Salı günü oynanacak. Start düdüğü 20.45'te çalacak.

GALATASARAY-STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Temsilcimiz Galatasaray ve Alman takımı Stuttgart'ı karşı karşıya getirecek karşılaşma saat 20.45'te ekranlarından naklen yayınlanacak.

Galatasaray-Stuttgart maçı ne zaman? Galatasaray-Stuttgart maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta? İşte Muhtemel 11'ler

MUHTEMEL 11'LER KİMLER?

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Batrakov, Barış Alper, Osimhen.
Stuttgart: Seimen, Assignon, Chabot, Hendriks, Mittelstadt, Atakan Karazor, Prömel, Leweling, El Khannouss, Führich, Deniz Undav.
 

ETİKETLER
#galatasaray
#TRT1
#Futbol
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#lille
#stuttgart
#Spor
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