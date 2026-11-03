Galatasaray-Stuttgart maçı ne zaman? Galatasaray-Stuttgart maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta? İşte Muhtemel 11'ler

Galatasaray ve Alman ekibi Stuttgart'ın karşı karşıya geleceği maç için heyecan dorukta. Lille maçında ilk puanlarını hanelerine yazdıran sarı-kırmızılılar galibiyet serilerini korumak istiyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray ve Stuttgart'ı karşı karşıya getiren maçın detayları merak ediliyor. Peki Galatasaray-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY-STUTTGART MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftası mücadeleleri kapsamında Galatasaray ve Stuttgart karşı karşıya gelecek. Kıran kırana geçecek mücadelenin ayrıntıları merak ediliyor. Galatasaray-Stuttgart maçı 3 Kasım Salı günü oynanacak. Start düdüğü 20.45'te çalacak.

GALATASARAY-STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Temsilcimiz Galatasaray ve Alman takımı Stuttgart'ı karşı karşıya getirecek karşılaşma saat 20.45'te TRT1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER KİMLER?

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Batrakov, Barış Alper, Osimhen.

Stuttgart: Seimen, Assignon, Chabot, Hendriks, Mittelstadt, Atakan Karazor, Prömel, Leweling, El Khannouss, Führich, Deniz Undav.

