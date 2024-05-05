Galatasaray Süper Lig şampiyonluğunu resmen ilan etti
Turkcell Kadın Futbol Süper Lig'de şampiyon Galatasaray oldu. Ligin son maçında ALG Spor'u ağırlayan sarı kırmızılılar, mücadeleyi 2-0 kazanarak şampiyonluğunu ilan etti.
Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi şampiyon tamamladı.
Ligde oynadığı 29 maç sonunda 68 puan elde eden sarı kırmızılılar, ligin son haftasında 10 kişi kaldığı mücadelede ALG Spor’u 2-0 mağlup edip puanını 71'e çıkardı ve şampiyonluğa ulaştı.
Galatasaray'a şampiyonluğu getiren golleri 21. dakikada Eda Karataş ve 90. dakikada Ruth Monique Kipoyi kaydetti.
23 DAKİKA 10 KİŞİ OYNADI
Öte yandan sarı kırmızılı takımda Kristina Bakarandze, 67'nci dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Maç sonunda Galatasaraylı futbolcular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı.
Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, ligde oynadığı 30 maçta 23 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.
Sarı kırmızılıların en yakın rakibi Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET ise ligi ikinci sırada tamamladı.
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