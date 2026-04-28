Galatasaray Futbol Takımı, taraftara açık idman yapacağını açıkladı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar aramalarını artırdı. Antrenmanı canlı biçimde izlemek isteyenler "Galatasaray taraftara açık antrenman ne zaman, saat kaçta? Galatasaray taraftara açık antrenman biletleri ne kadar, satışa sunuldu mu?" sorularının yanıtını sorguluyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Galatasaray taraftara açık antrenman ücretli mi ne zaman? Galatasaray taraftara açık antrenman bilet Galatasaray Futbol Takımı, taraftarlarına açık bir antrenman düzenleyeceğini duyurdu. Galatasaray taraftara açık antrenmanını 29 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 20.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleştirecek. 2025-2026 Futbol Sezonu Kombine ve VIP Kombine Sahipleri, 28 Nisan 2026 Salı günü saat 12.00-18.00 arasında ücretsiz biletlerini passo.com.tr ve Passo uygulamasından temin edebilecekler. GSPlus Premium ve GSPara Kart Sahipleri, 28 Nisan 2026 Salı günü saat 18.00-23.00 arasında biletlerini ücretsiz olarak alabilecekler. GSPlus uygulaması bulunan taraftarlar, 28 Nisan 2026 Salı günü saat 23.00'ten itibaren passo.com.tr, Passo uygulaması ve Aslanlı Yol Bilet Satış gişelerinden ücretsiz biletlerini temin edebilecekler. 2025-2026 Futbol Sezonu Loca Sahipleri için koltuk tanımlama işlemleri, passo.com.tr hesabındaki kurumsal sekmenin altındaki biletler bölümünden yapılacak.

GALATASARAY TARAFTARA AÇIK ANTRENMAN NE ZAMAN?

Galatasaray, 29 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 20.00’de Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta taraftarlarına açık idman gerçekleştirecektir.

2025 - 2026 Futbol Sezonu Kombine ve VIP Kombine Sahipleri;

28.04.2026 Salı günü saat 12.00-18.00 aralığında passo.com.tr ve Passo uygulaması üzerinden ücretsiz şekilde temin edebilirler.

GSPlus Premium ve GSPara Kart Sahipleri;

28.04.2026 Salı günü saat 18.00-23.00 saatleri arasında passo.com.tr ve Passo uygulaması aracılığıyla ücretsiz olarak alabilirler.

GSPlus Uygulaması Bulunan Taraftarlar;

28.04.2026 Salı günü saat 23.00’ten itibaren yalnızca GSPlus uygulamasına sahip taraftarlar passo.com.tr, Passo uygulaması ve Aslanlı Yol Bilet Satış gişelerinden ücretsiz şekilde temin edebilirler. Taraftarlar öncelikle GSPlus uygulamasını indirip ardından Passo üyelikleriyle ücretsiz olarak yerlerini ayırtabilirler. 29 Nisan Çarşamba günü saat 10.00’dan itibaren ise Aslanlı Yol gişelerinden ücretsiz şekilde alım yapılabilecektir. Taraftarlar önce GSPlus uygulamasını indirip, ardından Passo üyelikleriyle ücretsiz biçimde yerlerini ayırtabilirler.

2025 - 2026 Futbol Sezonu Loca Sahipleri;

Loca sahibi taraftarlar için koltuk tanımlama işlemleri, passo.com.tr hesabındaki kurumsal sekmenin altındaki biletler bölümünden yapılacaktır.