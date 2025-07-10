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 | Hüseyin Bahcivan

Galatasaray taraftarı ayakta! Hakan Çalhanoğlu'nun babası müjdeyi verdi

Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu transferinin çıkmaza girdiği iddia edilmişti. Ortaya atılan iddiaların ardından Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray transferinde büyük bir gelişme yaşandı. Hakan Çalhanoğlu'nun babasının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.

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Galatasaray taraftarı ayakta! Hakan Çalhanoğlu'nun babası müjdeyi verdi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
10.07.2025
saat ikonu 11:38
|
GÜNCELLEME:
10.07.2025
saat ikonu 11:38

'in 2024-2025 sezonunun şampiyonu , yeni sezon için çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılar Inter'de forma giyen milli futbolcu 'nu uzun bir süredir kadrosuna katmak için çalışıyor.

Ancak İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio tarafından Hakan Çalhanoğlu'nun transferinin çıkmaza girdiği iddia edilmişti. Inter'in Galatasaray'dan 30 milyon Euro istemesi transferin rafa kaldırılmasına neden olmuştu.

Galatasaray taraftarının Hakan Çalhanoğlu transferi için bütün ümitleri tükenirken, milli yıldızın babası sosyal medya hesabından taraftarı ayağa kaldıracak paylaşım yaptı.

Galatasaray taraftarı ayakta! Hakan Çalhanoğlu'nun babası müjdeyi verdi

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN BABASI: "GELİYORUZ"

Hakan Çalhanoğlu'nun babası sosyal medya hesabından "Geliyoruz" şarkısıyla paylaşım yaptı. Baba Çalhanoğlu'nun yaptığı bu paylaşım taraftarlar tarafından milli futbolcunun Galatasaray'a transfer olacağı şeklinde yorumlandı.

Galatasaray taraftarı ayakta! Hakan Çalhanoğlu'nun babası müjdeyi verdi

HAKAN ÇALHANOĞLU GALATASARAY'A GELECEK Mİ?

Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray'a gelip gelmeyeceği henüz belirsizliğini koruyor. Sarı-kırmızılıların Victor Osimhen transferinin ardından karar vermesi bekleniyor. Son ortaya çıkan iddialara göre Inter, yıldız futbolcunun takımdan 30 milyon Euro'dan az bir bedelle ayrılmasına sıcak bakmıyor.

Galatasaray taraftarı ayakta! Hakan Çalhanoğlu'nun babası müjdeyi verdi

HAKAN ÇALHANOĞLU İSTATİSTİKLERİ, KARNESİ

Hakan Çalhanoğlu geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 47 maçta 3081 dakika süre aldı. Bu karşılaşmalarda 11 gol, 8 asistlik katkı veren yıldız futbolcu, sezon boyunca sadece 9 sarı kart gördü.

Transfermarkt'ın 17 Haziran 2025 tarihinde güncellenen verilerine göre Hakan Çalhanoğlu'nun 30 milyon Euro bonservis değeri bulunuyor.

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#galatasaray
#transfer
#süper lig
#hakan çalhanoğlu
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