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Galatasaray taraftarından Arda Turan'a coşkulu karşılama!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
01 Aralık 2024 19:24 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 19:30
Galatasaray taraftarından Arda Turan&#039;a coşkulu karşılama!

Galatasaray'ın eski futbolcularından Arda Turan, altyapısından yetişip takım kaptanlığı yaptığı kulübüne karşı ilk kez rakip oluyor. Eyüpspor'un teknik direktörlüğünü yapan Turan, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından coşkulu bir şekilde karşılandı.

Eyüpspor​ Teknik Direktörü olan Arda Turan​, uzun süre kaptanlığını üstlendiği Galatasaray​'a rakip olarak çıktığı maçta coşkulu bir karşılama yaşadı.

Maç öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar, Arda Turan'ı tribüne çağırdı. Taraftarların atkı ve çiçek verdiği eski kaptanı Arda Turan, kendisine yönelik sevgi gösterisine alkış ve el sallayarak karşılık verdi.

Galatasaray taraftarından Arda Turan'a coşkulu karşılama! - 1. Resim

EYÜPSPOR'UN İLK MAÇI

Galatasaray, Süper Lig tarihinde ilk kez Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Eyüpspor'un teknik direktörünün eski kaptanlarından Arda Turan'ın olması ise maça başka bir anlam kattı.

Eyüpspor, Galatasaray'ın Süper Lig tarihinde mücadele ettiği 76. takım oldu.

 

Galatasaray taraftarından Arda Turan'a coşkulu karşılama! - 2. Resim

MUSLERA KARŞILADI

 

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, maç öncesinde Eyüpspor'un teknik direktörü ve bir dönem takım arkadaşı olan Arda Turan ile selamlaştı.

Kaynak: tgrthaber.com
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