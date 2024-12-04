Galatasaray taraftarını üzecek iddia: Mauro Icardi ile yollar ayrılıyor! İşte yeni takımı

04 Aralık 2024 15:01 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 15:36

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin sakatlığı ve Victor Osimhen'in dev kulüplere transfer ihtimali yeni planların kapısını açıyor. Sarı-kırmızılılarda Icardi'nin Arjantin'de kalacağı hatta yeni takımının belli olduğu iddia edildi. Taraftarları üzen iddia sonrası gözler Osimhen'e çevrildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'yi elemişti! Galatasaray'dan Icardi ve Osimhen'in yanına bir yıldız daha

Fenerbahçe'yi elemişti! Galatasaray'dan Icardi ve Osimhen'in yanına bir yıldız daha

Galatasaray’da Mauro Icardi​ çapraz bağ ve menüsküs sakatlığı sebebiyle Arjantin’de ameliyat oldu. Sık sık özel hayatıyla gündeme gelen yıldız futbolcunun dönüş tarihi merak konusu. Ocak ayı transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılıların Icardi’nin yerine forvet oyuncusu baktığı iddia ediliyor. Taraftarları üzecek diğer iddia ise Icardi’nin Arjantin’de kalma olasılığı.

Kızlarının velayetini almaya çalışan ve operasyonu geciktiren Arjantinli forvet, Galatasaray​ cephesinin "İtalya'da ameliyat olmanı istiyoruz" önerisini geri çevirmişti.

KULÜP DOKTORU GİDEMEDİ

Icardi, Avrupa'da bıçak altına yatsaydı, kulüp doktoru Yener İnce de bizzat ameliyatta olacaktı. Operasyon​ sürecinde İcardi ile anlaşamayan sarı-kırmızılılar, 6 aylık rehabilitasyon sürecini takip edecek. 'Bu sezonu kapattı' gözüyle bakılan yıldız oyuncunun yeni sezon kampına yetişmesi de şüpheli.

OSİMHEN VE ICARDİ BELİRSİZLİĞİ

İddiaya göre; A planını Osimhen'in bonservisini almak olarak belirleyen yönetim, Osimhen'i kadroda tutamazsa B planını devreye sokacak ve üst düzey golcü takviyesi yapacak. Yeni sezon planlamasında birinci forvet olarak Icardi görülmüyor ve Arjantinli yıldızın sahalara ne zaman döneceği belirsizliğini koruyor.

ARJANTİN​'DE KALMA İHTİMALİ

Öte yandan dünyaca ünlü yıldız Osimhen’in peşinde dev Avrupa kulüplerinin yanı sıra Suudi Arabistan’dan bir kulübün de nabız yokladığı iddia edildi. Osimhen’in gitme ihtimali ve Icardi’nin Arjantin’de kalma olasılığı Galatasaray’ı yeni transfer planlarına sürükleyecek. Özellikle Icardi ile River Pilate’nin ilgilendiği öne sürüldü.