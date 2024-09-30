Galatasaray tartışmalı sponsorluk anlaşmasını askıya aldı! 

30 Eylül 2024 22:08 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 22:08

Galatasaray kaçak bahis sitesi olduğu iddia edilen 'meritking.news' ile yaptığı sponsorluk anlaşmasını iptal etti.

Galatasaray​ Spor Kulübü, Serwin Global Solutions SDN BHD ile gerçekleştirdiği sponsorluk anlaşmasının, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından verilen onayın geri çekilmesi nedeniyle sona erdirildiğini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulübün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şu şekilde:

"17.09.2024 tarihinde askıya alındığı duyurulan Şirketimiz ile Serwin Global Solutions SDN BHD arasındaki sözleşme, TFF​ tarafından verilen iznin iptal edildiğinin 26.09.2024 tarihli yazı ile bildirilmesi üzerine feshedilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

DURSUN ÖZBEK NE DEMİŞTİ?

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat ederek karaborsa bilet iddiaları hakkında inceleme başlatılmasını isteyen Galatasaray​ Kulübü Başkanı Dursun Özbek, HT Spor'a dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Özbek, "Elinde bir kanıt, resim, fotoğraf, yazı lazım. Bir tespit olur değil mi? İddiada elinizde bir kanıt lazım! Burada öyle bir şey yok." demişti.

Yasa dışı bahis reklamından sırt sponsorluğu aldıklarına yönelik söylentilere de cevap veren Özebek, "Biz aslında meritkingnews haber portalı ile sponsorluk anlaşması yaptık. 40'a yakın sponsorumuz var. Bütün anlaşmalarda fesih hakkımız var. Hassasiyeti anlayınca, hemen askıya aldık. Şu anda inceliyoruz nedir diye. Biz bu siteye baktık, tamamen haber portalı. İki sene için 14 milyon Dolar civarında hiç para almadık. Galatasaray her zaman Türkiye'nin hassas olduğu konularda en çabuk reaksiyonu veren kulüptür." ifadelerini kullanmıştı.