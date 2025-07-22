Galatasaray Manchester City'in kapısını çalıyor! Önce kaleci şimdi stoper

Transferde hareketli günler geçiren Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek için stoper arayışlarına devam ediyor. Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray, Ederson'un ardından tekrar Manchester City'e teklif yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızlı yönetimin Manchester City forması giyen 30 yaşındaki Hollandalı stoper Nathan Ake'yle ilgilendiğini belirtti.

OKAN BURUK TRANSFERE YEŞİL IŞIK YAKTI

Yıldız oyuncunun transferine onay veren Okan Buruk, Ake'nin Galatasaray için doğru transfer olduğunu düşünüyor. Hollandalı oyuncunun transferinde eski Galatasaraylı Wesley Sneijder'in devreye girmesi ve oyuncuya Galatasaray'ı anlatması bekleniyor. Piyasa değeri 15 milyon Euro olan 30 yaşındaki oyuncu Nathan Ake'nin Galatasaray’da oynamaya sıcak baktığı öğrenildi.