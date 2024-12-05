Galatasaray TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu istifaya davet etti
Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
05 Aralık 2024 22:01 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 22:02
Son dakika haberi: Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu istifaya davet etti.
Galatasaray ile Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki kriz derinleşiyor. Galatasaray yönetimi, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu istifaya çağırdı. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle:
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Kaynak: Tgrthaber.com