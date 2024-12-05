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Galatasaray TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu istifaya davet etti

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
05 Aralık 2024 22:01 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 22:02
Galatasaray TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu&#039;nu istifaya davet etti

Son dakika haberi: Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu istifaya davet etti.

Galatasaray​ ile Türkiye Futbol Federasyonu​ arasındaki kriz derinleşiyor. Galatasaray yönetimi, TFF​ Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu​'nu istifaya çağırdı. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

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Kaynak: Tgrthaber.com
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