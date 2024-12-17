Galatasaray - Trabzonspor maçının yankıları sürüyor! İstifaya çağırdılar: "Ülkenin futbol namusu lekeleniyor"

17 Aralık 2024 16:33 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 16:59

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Murat İskender, dün akşam oynan Galatasaray maçıyla ilgili çok sert bir açıklama yaptı. Hakem kararlarına tepki gösteren ve MHK'yi istifaya davet eden İskender, "Ülkenin futbol namusu her hafta hırsızlar tarafından lekelenmekte" ifadelerini kullandı.

İskender'in açıklaması şöyle:

"Dün; Galatasaray​ maçına çıkmadan önce emeğimizin yine gasp edileceği hissi sadece bizim değil tüm spor camiasının da beklentisiydi. Malumun ilanı gecikmedi. Türk futbolunun bir türlü kurtulamadığı kepazelikler hemen kendini gösterdi. Adalet terazisi çoktan şaşmış, gözünün önündekini görmeyen, görmek istemeyen ve 3 maymun gibi sahada dolanan hakemlerle ancak bu kadar olabilirdi. Süper Lig’in inandırıcılığı Aralık ayı itibariyle tamamen bitti. Türk futbolu​ artık sıfırı tüketti.

"MHK TÜM BU KEPAZELİKLERE ÇANAK TUTUYOR"

Yarını dahi beklemeden hemen bugün neşter vurulmalı ve Türk futbolunun içindeki ur kesip dışarı atılmalıdır. Türk futbolu geri dönüşü olmayan bir yolda. Koca bir ülkenin futbol​ namusu her hafta hırsızlar tarafından lekelenmekte ve MHK’da tüm bu kepazeliklere çanak tutmaya devam etmektedir.

"YARIN HERKES İÇİN ÇOK GEÇ OLACAK!"

Ülke sporu adına atabilecekleri tek bir adım kaldı. Merkez Hakem​ Kurulu istifa etmeli! Biraz gururları varsa ‘Bu işi elimize yüzümüze bulaştırdık’ deyip bugün istifalarını sunarlar. Tekrar ediyoruz: Yarın herkes için çok geç olacak!"