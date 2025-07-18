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 | Hüseyin Bahcivan

Galatasaray transfer ateşini yaktı! Manchester'dan kalkan uçakta 3 koltuk olacak

Avrupa arenasında başarı hedefi ile hazırlıklarına devam eden Galatasaray, Manchester City'nin 3 futbolcunu kadrosuna katmayı hedefliyor. İlkay Gündoğan ve Ederson'un ardından sarı-kırmızılıların Manuel Akanji ile ilgilendiği ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılar 28 milyon değeri olan stoper oyuncusunu transfer etmek istiyor.

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Galatasaray transfer ateşini yaktı! Manchester'dan kalkan uçakta 3 koltuk olacak
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.07.2025
saat ikonu 14:03
|
GÜNCELLEME:
18.07.2025
saat ikonu 14:15

Bu sezon ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan , yeni sezon çalışmalarına son sürat devam ediyor. Osimhen transferini bitirmek üzere olan sarı-kırmızılılar diğer bölgeler için çalışmaları hızlandırdı.

Galatasaray transfer ateşini yaktı! Manchester'dan kalkan uçakta 3 koltuk olacak

İLKAY GÜNDOĞAN VE EDERSON'UN ARDINDAN BİR YILDIZ DAHA

Galatasaray'ın geçtiğimiz günlerde Premier Lig ekiplerinde forma giyen ve ile ilgilendiği iddia edilmişti. Son ortaya çıkan bilgilere göre sarı-kırmızılılar, 'den bir oyuncu ile daha ilgileniyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Galatasaray, Manchester City forması giyen 29 yaşındaki Stoper Manuel Akanji'nin şartlarını sordu. Oyuncu maaşında indirime giderse, sarı-kırmızılıların resmi teklif yapacağı iddia edildi.

Galatasaray transfer ateşini yaktı! Manchester'dan kalkan uçakta 3 koltuk olacak

GALATASARAY MANCHESTER CİTY'DEN 3 TRANSFER BİRDEN YAPACAK

Ederson ve İlkay Gündoğan ile birlikte Galatasaray'ın Manuel Akanji'yi de renklerine bağlamak istediği iddia ediliyor. Hafta başında ortaya atılan iddialara göre sarı-kırmızılıların teknik direktörü 'un Davinson Sanchez'in yanına yabancı bir stoper isteği olduğu belirtilmişti.

Bu kapsamda stoper arayışına giren sarı-kırmızılıların, Manchester City ile 3'lü bir transfer paketi için masaya oturması bekleniyor.

Galatasaray transfer ateşini yaktı! Manchester'dan kalkan uçakta 3 koltuk olacak

MANUEL AKANJİ BONSERVİS DEĞERİ, İSTATİSTİKLERİ

Manuel Akanji geçtiğimiz sezon Manchester City forması ile 40 maçta toplam 3.131 dakika süre aldı. Sezon boyunca gol şansı bulamayan 29 yaşındaki İsviçreli stoper, 2 asist yaptı.

Transfermarkt'ın 30 Mayıs 2025 tarihinde güncellenen verilerine göre Manuel Akanji'nin 28 milyon Euro değeri bulunuyor.

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#ilkay gündoğan
#manchester city
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#Manuel Akanji
#Spor
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