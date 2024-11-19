Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Aslan'ın gözü mutlu Son'da

19 Kasım 2024 15:25 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 15:46

Victor Osimhen transferiyle tüm dünyada dikkatleri üzerine çeken Galatasaray, kadrosuna dünyaca ünlü bir yıldızı daha katmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılı yönetim, Tottenham ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Heung-min Son'u transfer etmesi için İtalyan menajer Gardi'ye tam yetki verdi. İşte ayrıntılar...

Trendyol Süper Lig​ ve UEFA Avrupa Ligi​'nde yoluna namağlup devam eden Galatasaray​, devre arası transfer dönemi için çalışmalara hız verdi. Victor Osimhen​ transferiyle Avrupa'yı kasıp kavuran sarı kırmızılılar, yine ses getirecek bir transfer için kolları sıvadı. Cimbom'un hedefindeki isim Tottenham'ın Güney Koreli yıldızı Heung-min Son...

KANAT İÇİN YENİ TAKVİYE

Tete ve Kerem Aktürkoğlu'nu bonservisi ile gönderen, Wilfred Zaha'yı da kiralık gönderen Galatasaray, kanat mevkiine Freiburg'dan Roland Sallai'yi transfer etse de beklenen katkıyı alamadı. Avrupa'da kupa hedefleyen Cimbom, bu kapsamda yıldız takviyesi yapmayı hedefliyor.

ZIYECH TAKIMDAN AYRILIYOR

Sezon başında önemli isimlerle yolların ayrıldığı kanat rotasyonunda ayrılacak son ismin de Hakim Ziyech olması bekleniyor. Galatasaray, Faslı oyuncuyu devre arasında göndermeyi planlıyor. Faslı yıldızın menajeri, oyuncusunun kariyerini Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdürmek istemesi üzerine MLS takımları ile görüşmeler yapmaya hazırlanıyor.

CİMBOM'UN GÖZÜ MUTLU SON'DA

Devre arasında Ziyech’i göndermeyi planlayan Galatasaray, bu bölgeyi yine bir dünya starıyla doldurmaya kararlı. Önümüzdeki yaz kulübüyle sözleşmesi bitecek olan Son’u gündemine alan sarı kırmızılılar, önce ocak ayı için uygun bir bonservis bedeli teklif edecek; olmazsa sezon sonunda bedavaya kadrosuna katmaya çalışacak. Hem kanatta hem de forvette oynayabilen Koreli yıldız, kadro varyasyonu konusunda Okan Buruk'un da elini güçlendirecek.

TOTTENHAM İLE KRİTİK GÖRÜŞME

Bu dev operasyon için kolları sıvayan Galatasaray’ın önünde ise ciddi bir engel bulunuyor. Sözleşmesinde 1 yıllık opsiyon maddesi bulunan Son, önümüzdeki günlerde Tottenham’la masaya oturacak. En son eylül ayında da kontrat yenileme konusu gündeme gelmiş, ancak tecrübeli yıldız yeni bir imzaya sıcak bakmadığını dile getirmişti. Aradan geçen süreçte hem yöneticiler hem de hocası Postecoglou, Heung-min Son’u ikna etmeye çalıştı.

YÖNETİMDEN MENAJER GARDI'YE TAM YETKİ

Son’un kulübüne vereceği cevap, Galatasaray’ın transferdeki yol haritası için belirleyici olacak. Ancak Sarı-Kırmızılılar bu süreci de eli kolu bağlı bir şekilde takip etmiyor. Başkan Dursun Özbek, Son transferi konusunda İtalyan menajer George Gardi’ye tam yetki vermiş durumda. Yıldız futbolcuyla en kısa süre içinde bir ön görüşme yapılacağı öğrenildi.

TRANSFERDE DEV RAKİP

Öte yandan bu transferde Galatasaray'a dev bir rakip çıktı. İngiliz basınına göre Barcelona Heung-min Son transferiyle yakından ilgileniyor. İspanyol ekibinin devreye girmesi Galatasaray cephesini bir hayli zorlayacak gibi görünüyor.

GALATASARAY TARAFTARINA HAYRAN KALDI

Son olarak 7 Kasım’daki UEFA Avrupa Ligi maçında Rams Park’ta Galatasaray’a karşı forma giyen Heung-min Son, 3-2 kaybettikleri mücadele sonrası sarı kırmızılılardan övgüyle bahsetti.

Sarı kırmızılı taraftarlara hayran kalan 32 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray’ın gerçekten önemli yıldızları ve müthiş bir taraftarı var. Harika bir atmosferle karşılaştık Böyle bir ortamla karşılaşacağımızı biliyorduk. Ancak bu yenilgi bizim için tam anlamıyla bir hayal kırıklığıydı" ifadelerini kullandı.