Galatasaray transfer haberleri son dakika gelişmeleri! Can Armando Güner, Boudaoui, Messi Galatasaray'a gelecek mi?

Galatasaray'da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Devre arası transfer dönemi sona ermesine sayılı günler kala Süper Lig ekiplerinin kadrolarını güçlendirmek için çalışmaları hız kazandı. Galatasaray devre arası transfer döneminde kiralık olarak Napoli'den Noa Lang ve Girona'dan Asprilla'yı kadrosuna kattı. Kanat rotasyonunu güçlendiren sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi play-off turu için orta sahaya bir transfer daha yapmaya hazırlanıyor. Play-off turunda 3 futbolcuyu kadrosuna dahil etme hakkı bulunan Galatasaray, son hakkını orta sahadan yana kullanmak istiyor. Galatasaray'da orta saha için adaylar belli oldu. Taraftarlar tarafından Galatasaray transfer haberleri son dakika gelişmeleri merak ediliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ SON DAKİKA

Galatasaray A Spor'un haberine göre Inter Miami'de forma giyen Lionel Messi'yi kadrosuna katmak için temaslara başladı. ABD liginin erken sona ermesi nedeniyle 2026 Dünya Kupası'na hazır gitmek isteyen 38 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız Galatasaray'ın gündemine geldi. Levent Tüzmen'in, A Spor'da katıldığı programda yaptığı açıklamalara göre Galatasaray ile Messi, 12 maç İstanbul'da oynamak kaydıyla anlaşma imzalayabilir. Tüzmen açıklamalarında "Yönetim de doğruladı. Galatasaray'a ABD'den Lionel Messi'yi ayarlamak istediler. Çok net." ifadelerini kullandı.

CAN ARMANDO GÜLER TEKRARDAN GÜNDEMDE

Ayrıca sarı-kırmızılılar ile transfer döneminin başında gündeme gelen Can Armando Güler transferinde de gelişmeler yaşanıyor. İddialara göre Can Armando Güler ile Galatasaray sözleşme imzaladı. Mönchengladbach'la kontratı sezon sonunda bitecek olan genç futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi ise yeni sezonla birlikte devreye girecek. Mönchengladbach'ın devre arası transfer için 500 bin Euro istediği, 350 bin Euro'ya inmesi durumunda transferin devre arasında gerçekleşeceği iddia edildi.

GALATASARAY ORTA SAHAYI FRANSA'DAN BULDU

Foot Mercato'nun haberine göre Galatasaray, Nice'in 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Hicham Boudaoui için resmi girişimlere başladı. Galatasaray kiralama ve 15 milyon Euro satın alma opsiyonu ile Hicham Boudaoui'yi kadrosuna katacağı iddia edildi. Nice ile olan görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Boudaoui, 2019 yılında Paradaou'dan 4 milyon Euro'ya Nice'e transfer olmuştu. Fransız ekibinde 192 maça çıkan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu 14 gol, 15 asistlik katkı sağladı. Boudaoui'nin sözleşmesinin 2027 yılında bittiği belirtildi.