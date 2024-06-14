Tgrt Haber
Haberler>Spor>Galatasaray transferi açıkladı! 1+1 yıllık sözleşme

Galatasaray transferi açıkladı! 1+1 yıllık sözleşme

Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com
14 Haziran 2024 11:20 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 11:26
Galatasaray transferi açıkladı! 1+1 yıllık sözleşme

Erkekler Basketbol Süper Ligi takımlarından Galatasaray, Nijeryalı forvet Ebuka Izundu ile sözleşme imzaladı.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Nijeryalı oyuncu Ebuka Izundu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray transferi açıkladı! 1+1 yıllık sözleşme - 1. Resim

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "2024/25 sezonu kadro yapılanması amacıyla transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Nijeryalı uzun forvet Ebuka Izundu ile 1+1 yıllığına anlaştı." denildi.

Galatasaray transferi açıkladı! 1+1 yıllık sözleşme - 1. Resim

BAŞARI DİLEDİLER

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

Geçtiğimiz sezon Ewe Baskets Oldenburg forması ile Almanya Ligi'nde 9.1 sayı, 5.6 ribaunt ortalamaları ile oynayan 208 cm boyundaki yeni transferimiz Ebuka Izundu’ya Galatasaray Ailesi’ne hoş geldin diyor, sarı-kırmızılı formamız altında başarılarla dolu bir yıl diliyoruz.

Kaynak: tgrthaber.com
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...