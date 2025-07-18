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Editor
 | Burak Ayaydın

Galatasaray transferinde 'maaş' krizi: 3 teklif aldı ama gitmiyor!

Galatasaray'da resmen maaş krizi yaşanıyor. Galatasaray formasıyla beklentileri karşılayamayan Przemyslaw Frankowski, gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre ısrarla Galatasaray'da kalmaya devam ediyor.

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Galatasaray transferinde 'maaş' krizi: 3 teklif aldı ama gitmiyor!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.07.2025
saat ikonu 21:19
|
GÜNCELLEME:
18.07.2025
saat ikonu 21:19

'da Przemyslaw Frankowski tarafından maaş kritiği yapılıyor. Galatasaray yönetimince takımdan gönderilmek istenen Przemyslaw Frankowski, şu ana kadar 3 teklif almasına rağmen kariyerine Türkiye'de devam etmek istiyor.

GALATASARAY'IN PRZEMYSLAW FRANKOWSKI TRANSFERİNDE YÜKSEK MAAŞ SÜRPRİZİ

Ara döneminde Galatasaray'a katılan Przemyslaw Frankowski, sarı kırmızılı formayla performans olarak camiayı tatmin etmemişti. Akabindeki süreçte ise Okan Buruk için 'gönderilecekler' listesinde yer alan Przemyslaw Frankowski, şu anki transfer döneminde 3 teklif almasına rağmen Türkiye'de kalmak için diretiyor! Esasen ise Galatasaray'dan yüksek bir maaş alan Przemyslaw Frankowski, şu ana kadar ki süreçte kendisini mutlu edecek bir kontrat önerisi alamadı ve halihazırdaki sözleşmesine devam etmenin en doğru karar olduğunu menajerine iletti.

Galatasaray transferinde 'maaş' krizi: 3 teklif aldı ama gitmiyor!

GALATASARAY 7 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDEMİŞTİ

Sacha Boey sonrasında yeterli bulunmayan isimler arasında yer alan Przemyslaw Frankowski, Galatasaray'a 7 milyon Euroluk bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Esasen ise şu an gelinen noktada Galatasaray; yaşananlardan hareketle Polonyalı sağ bek oyuncusu ile yollarını ayırmak isterken, Przemyslaw Frankowski'den tam tersi yönde bir hamle geldi. 30 yaşındaki savunmacı, Galatasaray'daki maaşından çok uzak seviyedeki bir sözleşmeye imza atmak istemediğini net şekilde ifade etti.

Galatasaray transferinde 'maaş' krizi: 3 teklif aldı ama gitmiyor!

PRZEMYSLAW FRANKOWSKI UZUN BİR KONTRAT YAPMIŞTI

Sacha Boey sonrasında önemli bir potansiyel olarak görülen Przemyslaw Frankowski, Galatasaray ile 2028 yazına kadar sözleşme imzalamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAYLI SAVUNMACIYI KİMLER İSTİYOR?
Deneyimli oyuncuya, başta Rennes olmak üzere birkaç takım talip olmuş durumda.
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ETİKETLER
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#Przemyslaw Frankowski
#Maaş Kritiği
#Spor
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