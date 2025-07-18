Galatasaray transferinde 'maaş' krizi: 3 teklif aldı ama gitmiyor!

Galatasaray'da Przemyslaw Frankowski tarafından maaş kritiği yapılıyor. Galatasaray yönetimince takımdan gönderilmek istenen Przemyslaw Frankowski, şu ana kadar 3 teklif almasına rağmen kariyerine Türkiye'de devam etmek istiyor.

GALATASARAY'IN PRZEMYSLAW FRANKOWSKI TRANSFERİNDE YÜKSEK MAAŞ SÜRPRİZİ

Ara transfer döneminde Galatasaray'a katılan Przemyslaw Frankowski, sarı kırmızılı formayla performans olarak camiayı tatmin etmemişti. Akabindeki süreçte ise Okan Buruk için 'gönderilecekler' listesinde yer alan Przemyslaw Frankowski, şu anki transfer döneminde 3 teklif almasına rağmen Türkiye'de kalmak için diretiyor! Esasen ise Galatasaray'dan yüksek bir maaş alan Przemyslaw Frankowski, şu ana kadar ki süreçte kendisini mutlu edecek bir kontrat önerisi alamadı ve halihazırdaki sözleşmesine devam etmenin en doğru karar olduğunu menajerine iletti.

GALATASARAY 7 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDEMİŞTİ

Sacha Boey sonrasında yeterli bulunmayan isimler arasında yer alan Przemyslaw Frankowski, Galatasaray'a 7 milyon Euroluk bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Esasen ise şu an gelinen noktada Galatasaray; yaşananlardan hareketle Polonyalı sağ bek oyuncusu ile yollarını ayırmak isterken, Przemyslaw Frankowski'den tam tersi yönde bir hamle geldi. 30 yaşındaki savunmacı, Galatasaray'daki maaşından çok uzak seviyedeki bir sözleşmeye imza atmak istemediğini net şekilde ifade etti.

PRZEMYSLAW FRANKOWSKI UZUN BİR KONTRAT YAPMIŞTI

Sacha Boey sonrasında önemli bir potansiyel olarak görülen Przemyslaw Frankowski, Galatasaray ile 2028 yazına kadar sözleşme imzalamıştı.