Galatasaray tribünleri 'Narin' mesaj: Bir çocuk sadece saklambaç oynarken kaybolmalı

14 Eylül 2024 20:34 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 20:52

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti Türkiye gündeminde durmaya devam ediyor. Narin hassasiyeti tribünlere de taşınırken Galatasaray - Çaykur Rizespor maçında açılan pankart herkesi duygulandırdı. Kale arkası tribünlerinde, "Bir çocuk sadece saklambaç oynarken kaybolmalı." sözü sosyal medyada gündem oldu.

Diyarbakır’da 8 Eylül tarihinde cansız bedeni bir dere kenarında bulunan Narin Güran​ dosyası Türkiye'nin gündeminde yer alamaya devam ediyor. Spordan siyasete herkesin konuştuğu dramatik olay futbol sahalarına kadar indi. Galatasaray​'ın iç saha karşılaşmasında açılan 'Narin' pankartı dikkat çekti.

Galatasaray​ tribünlerinin kale arkasında açılan pankartta, "Bir çocuk sadece saklambaç oynarken kaybolmalı" sözü yer aldı. Sosyal medyada gündem olan pankart beğeni yağmuruna tutuldu.

SAMSUN'DA ANILDI

Konyaspor​'u evinde misafir eden Samsunspor​ ise maç önü seremonisine 'Narin' pankartı ile çıktı. Futbolcuların taşıdığı pankartta "Çocuklar Narin'dir Karanlıklara Teslim Etmeyelim" sözü yer aldı. Futbolcular da Narin tişörtü ile maç önünde ısındı.

ELAZIĞSPOR TRİBÜNLERİ: MADEM KIYACAKTINIZ NEDEN ADINI NARİN KOYDUNUZ?

Elazığspor taraftar grubu Abluka da Narin için pankart hazırladı. Pankartta küçük Narin'in fotoğrafı yer alırken metinde ise "Madem kıyacaktınız neden adını Narin koydunuz?" sitemi yer aldı.